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Таран показала изменения своей дочери от Доманского, которой исполнилось 19

Лидия Таран тепло поздравила своего ребенка по случаю дня рождения.

Автор: Дмитрий Сыч
Таран показала изменения своей дочери от Доманского, которой исполнилось 19
Дочь Таран живет и учится во Франции
instagram lidiyataran

Лидия Таран поздравила дочь Василису с 19-летием и по случаю праздника опубликовала совместные фото. Галерея включает как архивные, так и новые кадры, благодаря которым можно проследить изменения внешности девушки.

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День рождения Василиса отмечает 5 октября. Украинская ведущая и журналистка пожелала дочери оставаться свободной в своих мыслях и стремлениях, не ограничивать себя и претворять замыслы в жизнь. Лидия также подчеркнула, что всегда будет рядом и готова поддержать потомка.

Сейчас Василиса живет и учится во Франции, где получает образование в области политических наук. На день рождения у девушки был насыщенный график – занятия в университете и встречи с друзьями. Именно поэтому виновница торжества попросила мать не спешить к ней – Таран желала навестить дочь.

instagram lidiyataran

instagram lidiyataran

instagram lidiyataran

instagram lidiyataran

instagram lidiyataran

instagram lidiyataran

Ведущая с юмором отнеслась к решению именинницы, отметив, что такое распределение приоритетов полностью соответствует возрасту Василисы.

instagram lidiyataran

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Дочь Лидии Таран родилась в ее отношениях с шоуменом Андреем Доманским.

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Теги:
фото, Андрей Доманский, шоу-бизнес, телеведущая, личная жизнь, дети знаменитостей, Лидия Таран, дети звезд, личная жизнь звезд

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