"Гематома и куча царапин": Романова сверкнула телом в купальнике на скалах
Миша Романова позировала для откровенных фотографий на Сардинии.
Миша Романова отправилась отдыхать на Сардинию, где устроила необычную фотосессию. Для кадров в купальнике артистка залезла на скалы посреди моря.
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Экстремальная съемка в Италии не прошла без последствий. Романова рассказала, что после фотосессии у нее остались гематома и царапины.
Певица с иронично отметила, что пошла на такой риск ради фотографий, которые, по ее словам, могут получить лишь несколько лайков.
Это путешествие стало для артистки еще одним морским после отдыха в Греции, где она недавно отпраздновало 36-летие.
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Миша Романова самостоятельно воспитывает сына Мартина. Отец мальчика, по словам певицы, не желает поддерживать с ним отношения. Крестным отцом ее сына является близкий друг артистки, певец Макс Барских.