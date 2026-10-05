"Гематома и куча царапин": Романова сверкнула телом в купальнике на скалах

Миша Романова позировала для откровенных фотографий на Сардинии.

Миша Романова отправилась отдыхать на Сардинию, где устроила необычную фотосессию. Для кадров в купальнике артистка залезла на скалы посреди моря.

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Экстремальная съемка в Италии не прошла без последствий. Романова рассказала, что после фотосессии у нее остались гематома и царапины.

Певица с иронично отметила, что пошла на такой риск ради фотографий, которые, по ее словам, могут получить лишь несколько лайков.

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

Это путешествие стало для артистки еще одним морским после отдыха в Греции, где она недавно отпраздновало 36-летие.

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Миша Романова самостоятельно воспитывает сына Мартина. Отец мальчика, по словам певицы, не желает поддерживать с ним отношения. Крестным отцом ее сына является близкий друг артистки, певец Макс Барских.