АфишаАфиша
Русский Українська

"Гематома и куча царапин": Романова сверкнула телом в купальнике на скалах

Миша Романова позировала для откровенных фотографий на Сардинии.

Автор: Дмитрий Сыч
"Гематома и куча царапин": Романова сверкнула телом в купальнике на скалах
Кадром с экстремальной выходкой Миша планировала заработать несколько лайков
instagram misharomanova

Миша Романова отправилась отдыхать на Сардинию, где устроила необычную фотосессию. Для кадров в купальнике артистка залезла на скалы посреди моря.

Читай также: Неплях в боди показала увечья после фотосета на Мертвом море

Экстремальная съемка в Италии не прошла без последствий. Романова рассказала, что после фотосессии у нее остались гематома и царапины.

Певица с иронично отметила, что пошла на такой риск ради фотографий, которые, по ее словам, могут получить лишь несколько лайков.

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

Это путешествие стало для артистки еще одним морским после отдыха в Греции, где она недавно отпраздновало 36-летие.

Читай также: Дженнифер Лопес получила увечье лица на репетиции – фото

Миша Романова самостоятельно воспитывает сына Мартина. Отец мальчика, по словам певицы, не желает поддерживать с ним отношения. Крестным отцом ее сына является близкий друг артистки, певец Макс Барских.

Читайте нас в Google.News
Теги:
купальники, отдых, Италия, Тело, шоу-бизнес, фото в купальнике, Миша Романова

Статьи по теме

Таран показала изменения своей дочери от Доманского, которой исполнилось 19
Таран показала изменения своей дочери от Доманского, которой исполнилось 19
Ахат раскрыла место жительства своего мужа в войну
Ахат раскрыла место жительства своего мужа в войну
Ольга Сумская показала себя 17-летней в купальнике
Ольга Сумская показала себя 17-летней в купальнике
Ким Кардашьян призналась, сколько нянь помогают ей воспитывать четырех детей
Ким Кардашьян призналась, сколько нянь помогают ей воспитывать четырех детей
Младшая дочь Хайди Клум совершила редкий публичный выход
Младшая дочь Хайди Клум совершила редкий публичный выход
Майкла Дугласа на Оскаре собирались уколоть иголкой с ВИЧ
Майкла Дугласа на Оскаре собирались уколоть иголкой с ВИЧ

Личность дня

Скрывали 40 лет: Майкл Дуглас признался, что у него был роман с Кэтлин Тернер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK