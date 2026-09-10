Каменских после высказываний об украинском языке оказалась в базе Миротворца

Настю Каменских защитали к лицам, участвующим в информационно-пропагандистских мероприятиях.

Каменских недавно объяснила возвращение к российскому проблемой со здоровьем

Настя Каменских оказалась в базе центра "Миротворец". На его сайте певицу обвинили, в частности, в участии в информационно-пропагандистских мероприятиях и провокациях.

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В базе появилась отдельная карточка Каменских. Там указаны полное имя, дата рождения, место жительства и сценический псевдоним NK.

Среди оснований для внесения в базу авторы ресурса перечислили участие в актах "гуманитарной агрессии против Украины" и информационно-пропагандистских мероприятиях, которые, по их мнению, могут способствовать дестабилизации общественной жизни.

Также на ресурсе призвали правоохранителей рассматривать публикацию как заявление о возможных действиях против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

myrotvorets.center

Появление Каменских в базе произошло на фоне нового языкового скандала с ее участием. В недавнем интервью певица объяснила свое возвращение к русскому языку рекомендацией психолога. По ее утверждению, специалист связал проблемы с голосовыми связями с психосоматической реакцией на использование украинского.

Каменских также заявила, что ее организм якобы перестал воспринимать государственный язык, а языковой вопрос в Украине, по ее мнению, намеренно обостряют.

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Эти слова артистки вызвали активную реакцию в соцсетях. Украинцы иронизировали насчет ее заявления, опубликовав мемы и саркастичные комментарии. Некоторые пользователи также предполагали, что певица может снова вернуться к российскому гастрольному рынку.