Димопулос похвасталась стройной фигурой в леопардовом мини
Бывшая участница «ВИА Гры» сделала селфи в Монако
Димопулос похвасталась стройной фигурой в леопардовом мини instagram.com/santadimopulos
Украинская певица и бизнесвумен Санта Димопулос продемонстрировала на фото результаты спортивных тренировок и правильного питания. 36-летняя экс-участница группы «ВИА Гра» и победительница «Танцев со звездами-2020» похвасталась подтянутой фигурой и летним загаром.
Читай также: Экс-невеста Кличко после возвращения в «Крик» снялась еще в одном триллереНа своей странице в инстаграм Димопулос обнародовала селфи из Монте-Карло, где снимала себя в огромное зеркало в леопардовом мини с открытыми плечами. В откровенном наряде знаменитость оголила стройные ножки и бюст.
«Опоздала на самолет, но все к лучшему», — написала она под снимком после того, как в сторис сообщила, что не смогла вылететь в Майами, но зато ей удалось добыть последние билеты на концерт Ленни Кравица в Монако.
Ранее мы писали, что в смерти Мэттью Перри обвиняют пять человек.