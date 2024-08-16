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Димопулос похвасталась стройной фигурой в леопардовом мини

Бывшая участница «ВИА Гры» сделала селфи в Монако

Автор: Коваленко Наталья
Димопулос похвасталась стройной фигурой в леопардовом мини
Димопулос похвасталась стройной фигурой в леопардовом мини instagram.com/santadimopulos

Украинская певица и бизнесвумен Санта Димопулос продемонстрировала на фото результаты спортивных тренировок и правильного питания. 36-летняя экс-участница группы «ВИА Гра» и победительница «Танцев со звездами-2020» похвасталась подтянутой фигурой и летним загаром.

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На своей странице в инстаграм Димопулос обнародовала селфи из Монте-Карло, где снимала себя в огромное зеркало в леопардовом мини с открытыми плечами. В откровенном наряде знаменитость оголила стройные ножки и бюст.

«Опоздала на самолет, но все к лучшему», — написала она под снимком после того, как в сторис сообщила, что не смогла вылететь в Майами, но зато ей удалось добыть последние билеты на концерт Ленни Кравица в Монако.

Ранее мы писали, что в смерти Мэттью Перри обвиняют пять человек.

 

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Теги:
шоу-бизнес, Санта Димопулос

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