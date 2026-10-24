Какой церковный праздник 25 октября - традиции и что нельзя делать
Церковь почитает мучеников Анастасия, Маркиана и Мартирия.
В воскресенье, 25 октября, православные христиане чтят память мучеников Анастасия, Маркиана и Мартирия. В народном календаре — Дедовские или Бабские плачи. Их вспоминают 25 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 7 ноября.
С днем ангела поздравляют носителей имен: Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин, Тавифа, Хрисанф (Хрисанф).
Какой церковный праздник 25 октября
Мученик Анастасий жил в III веке в Далматии при императоре-язычнике Диоклетиане. Святой пострадал во время гонения, когда проповедовал в городе православье. Мученика схватили, заставляли отречься от христианства, но Анастасий отказался. Тогда его казнили мечом и бросили в море.
Маркиан и Мартирий жили в IV веке и были чиновниками по гражданским и церковным делам, служили при Константинопольском патриархе. Правитель Констанций отправил патриарха в Армению за отказ принять аринство. Также правитель уговаривал Маркиана с Мартирием, предлагали хорошие должности и другие блага. Когда святые отказались, их убили мечом.
Традиции и обычаи 25 октября
В этот день отмечают Дедовские плачи. Принято поминать умерших родителей, дедов и прадедов, устраивать в память о них ритуальные плачи. Также оплакивались девушки-сироты, которые планировали выйти замуж, чтобы попросить у умерших родителей благословения на брак.
- Если туман утром - ждать оттепели.
- Если воет ветер - к перемене погоды.
Что нельзя делать 25 октября
- Не стоит оставлять еду после поминок.
- Нельзя никуда ездить с товаром.
- Не следует есть хлеб.