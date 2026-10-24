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Какой церковный праздник 25 октября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает му­че­ни­ков Ана­ста­сия, Маркиана и Мартирия.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 25 октября - традиции и что нельзя делать
Женщины плакались о своих бедах и грехах, чтобы с чистой душой встретить зиму.
открытые источники

В воскресенье, 25 октября, православные христиане чтят память му­че­ни­ков Ана­ста­сия, Маркиана и Мартирия. В народном календаре — Дедовские или Бабские плачи. Их вспоминают 25 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 7 ноября. 

С днем ангела поздравляют носителей имен: Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин, Тавифа, Хрисанф (Хрисанф).

Какой церковный праздник 25 октября

Мученик Анастасий жил в III веке в Далматии при императоре-язычнике Диоклетиане. Святой пострадал во время гонения, когда проповедовал в городе православье. Мученика схватили, заставляли отречься от христианства, но Анастасий отказался. Тогда его казнили мечом и бросили в море.

Свя­той му­че­ник Ана­ста­сий.
Свя­той му­че­ник Ана­ста­сий.
открытые источники

Маркиан и Мартирий жили в IV веке и были чиновниками по гражданским и церковным делам, служили при Константинопольском патриархе. Правитель Констанций отправил патриарха в Армению за отказ принять аринство. Также правитель уговаривал Маркиана с Мартирием, предлагали хорошие должности и другие блага. Когда святые отказались, их убили мечом.

Свя­тые му­че­ни­ки Мар­ки­ан и Мар­ти­рий.
Свя­тые му­че­ни­ки Мар­ки­ан и Мар­ти­рий.
открытые источники

Традиции и обычаи 25 октября

В этот день отмечают Дедовские плачи. Принято поминать умерших родителей, дедов и прадедов, устраивать в память о них ритуальные плачи. Также оплакивались девушки-сироты, которые планировали выйти замуж, чтобы попросить у умерших родителей благословения на брак.

  • Если туман утром - ждать оттепели.
  • Если воет ветер - к перемене погоды. 

Что нельзя делать 25 октября

  • Не стоит оставлять еду после поминок.
  • Нельзя никуда ездить с товаром.
  • Не следует есть хлеб.
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