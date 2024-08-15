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Винник впервые за год вышел на связь: певец в видео обратился к фанам и ВСУ

Артист заявил, что начинает все с чистого листа

Автор: Коваленко Наталья
Винник впервые за год вышел на связь: певец в видео обратился к фанам и ВСУ
Винник впервые за год вышел на связь: певец в видео обратился к фанам и ВСУ facebook.com/baron.valeriia

Украинский певец Олег Винник спустя несколько дней после анонса о выходе первой за два с половиной года песни записал видеообращение к поклонницам. Руководительница официального фан-клуба Олега Винника и директор его благотворительного фонда «Вовчиця» Валерия Барон разместила на странице сообщества в фейсбук шестиминутный ролик с артистом.

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В видео Винник в светло-серой рубашке и черных штанах сидит в сером кресле в домашней обстановке и благодарит преданных фанаток за веру в него и за подарки. Исполнитель сказал, что начинает свою карьеру с чистого листа и рад, что у него такая огромная группа поддержки. Скорее всего, ролик снят в жилье звезды сцены в Германии.

«Начинаем все с чистого листа, но с каким-то опытом. Я хочу поблагодарить, что вы со мной, что верили, верите, что остаетесь со мной. Никто не ушел. За то, что при такой проклятой, лютой войне в нашей стране вы никогда обо мне не забывали. Спасибо за ваши подарки, с вами не пропадешь. Есть всегда есть что. Я тот человек, который поет о наболевшем — о своих людях. Знаю, что вы верите. И никто меня никогда не искал. Я знаю, что вы никогда не задавали никаких вопросов: "Где ты, Олег? Что ты? Как ты? Что с тобой?". Все у Олега, слава богу, уже нормально. Только сентиментальность появилась», — сказал он.

Кроме того, Олег обратился к бойцам ВСУ. Певец поблагодарил украинских защитников и отметил, что после войны нашу страну ждет процветание.

««Вечная вечная благодарность нашим защитникам и защитницам, которые дают нам эту возможность, что мы можем общаться. Спасибо большое. Как говорится, к победе! Вместе мы все сможем. Это новые времена.
Это горе, которое мы переживем. После большого горя будет огромное процветание. Все будет хорошо. Наша земля будет чиста, счастлива и без всякой нечисти», — подчеркнул Винник.

Ранее мы писали, что победительница «Х-фактора» Аида Николайчук вышла замуж за голливудского каскадера.

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Теги:
Олег Винник, шоу-бизнес, война в Украине, ВСУ

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