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Вдова актера Алексея Хильского рассказала о выплатах от государства за гибель мужа на фронте

Актриса Надежда Хильская призналась, получила ли финансовую помощь ее семья после смерти Алексея

Автор: Коваленко Наталья
Вдова актера Алексея Хильского рассказала о выплатах от государства за гибель мужа на фронте
Вдова актера Алексея Хильского рассказала о выплатах от государства за гибель мужа на фронте instagram.com/hilska_nadiya

Украинская актриса Надежда Хильская призналась, получила ли оне обещанную от государства финансовую помощь после смерти своего мужа. Алексей Хильский погиб в боях на Запорожском направлении в августе прошлого года.

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В интервью для «Коротко про» вдова звезды сериалов «Крепостная» «Вызов», «Плохой хороший коп» и «Доктор Ковальчук» сообщила, что вместе с дочерью Лерой начала получать государственные выплаты. Кроме того, девочке назначили пенсию в связи с потерей папы. 

Надежда добавила, что всю сумму в размере 15 миллионов гривен должны были поделить между близкими родственниками Алексея, однако родители актера пока не получали никаких выплат. Хильская уточнила, что государство обещало сначала дать полтора миллиона, а затем ежемесячно выплачивать остальную сумму.

«Да, уже несколько месяцев как начала получать. Это пенсия на содержание ребенка и компенсация 50% коммунальных услуг. Но родители Леши еще не получают, хотя вроде бы подавали все документы одновременно. Они живут в Каменском Днепропетровской области, может, у них как-то иначе эта процедура проходит. Эта компенсация выплачивается на семью. Поэтому удивительно, что мы с Лерой получаем, а они — нет. Выплачиваются в течение нескольких лет. Сразу выплачивается полтора миллиона, а теперь ежемесячно нам выплачивают определенную сумму. И таким образом будут выплачивать, пока не выплатят всю. И эта сумма, как я уже сказала, делится на семью: половина - нам с Лерочкой, половина — родителям Леши», — объяснила Надежда.

Ранее мы писали, что победительница «Х-фактора» Аида Николайчук вышла замуж за голливудского каскадера.

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Теги:
гибель, украинская актриса, выплаты, война в Украине, ВСУ

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