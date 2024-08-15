Вдова актера Алексея Хильского рассказала о выплатах от государства за гибель мужа на фронте
Актриса Надежда Хильская призналась, получила ли финансовую помощь ее семья после смерти Алексея
Украинская актриса Надежда Хильская призналась, получила ли оне обещанную от государства финансовую помощь после смерти своего мужа. Алексей Хильский погиб в боях на Запорожском направлении в августе прошлого года.
Читай также: Дочь Ирины Фарион сделала новое заявление об убийстве мамыВ интервью для «Коротко про» вдова звезды сериалов «Крепостная» «Вызов», «Плохой хороший коп» и «Доктор Ковальчук» сообщила, что вместе с дочерью Лерой начала получать государственные выплаты. Кроме того, девочке назначили пенсию в связи с потерей папы.
Надежда добавила, что всю сумму в размере 15 миллионов гривен должны были поделить между близкими родственниками Алексея, однако родители актера пока не получали никаких выплат. Хильская уточнила, что государство обещало сначала дать полтора миллиона, а затем ежемесячно выплачивать остальную сумму.
«Да, уже несколько месяцев как начала получать. Это пенсия на содержание ребенка и компенсация 50% коммунальных услуг. Но родители Леши еще не получают, хотя вроде бы подавали все документы одновременно. Они живут в Каменском Днепропетровской области, может, у них как-то иначе эта процедура проходит. Эта компенсация выплачивается на семью. Поэтому удивительно, что мы с Лерой получаем, а они — нет. Выплачиваются в течение нескольких лет. Сразу выплачивается полтора миллиона, а теперь ежемесячно нам выплачивают определенную сумму. И таким образом будут выплачивать, пока не выплатят всю. И эта сумма, как я уже сказала, делится на семью: половина - нам с Лерочкой, половина — родителям Леши», — объяснила Надежда.
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