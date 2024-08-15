Дочь Ирины Фарион сделала новое заявление об убийстве мамы

Единственная наследница языковеда убеждена, что Ирина погибла за свои идеи

Автор: Коваленко Наталья

Дочь покойной языковеда, политика и профессора Львовской политехники Ирины Фарион высказала свое мнения о причинах гибели ее мамы. В интервью для ведущей ТСН Соломии Витвицкой София Семчишин призналась, что поддерживает одну из версий следователей, что ее известную родственницу убили за ее идеи.

Читай также: Приходько высказалась о «молчаливой» позиции Константина Меладзе

София отметила, что не знает, кто именно мог бы быть организатором нападения на ее маму. Единственная наследница Фарион надеется, что правоохранительным органам удасться довести дело до конца, ведь этого желает не только семья погибшей, но и все украинское общество. Также Семчишин призвала людей не быть равнодушными во время войны и обращаться в полицию, когда увидят подозрительных личностей, чтобы избежать еще одной трагедии.

«Очень классная цитата есть, где она говорит: "Через 20-30 лет меня уже не будет, но мои идеи будут жить вечно". На самом деле ее убили за ее идею, ее ценности, за язык. За язык — это оружие. Чей это след — покажет следствие. Мы все верим, что это дело должны довести до конца, потому что в этом нуждается общество. Даже во время войны все должны понимать, что равнодушие человеческое, оно убивает чужих людей. Если сидит неизвестный человек в течение двух недель, почему не прийти, не вызвать полицию?», — сказала София.

Напомним, что Ирину Фарион убили 19 июля. 25 июля стало известно о задержании стрелка в Днепре. Спустя день во Львове 18-летнему подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей два месяца без права выхода под залог.

Ранее мы писали, что победительница «Х-фактора» Аида Николайчук вышла замуж за голливудского каскадера.