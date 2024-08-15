Приходько высказалась о «молчаливой» позиции Константина Меладзе

Певица объяснила, почему ее экс-продюсер не делает публичных заявлений о войне

Автор: Коваленко Наталья

Известная певица Анастасия Приходько поделилась своим мнением по поводу того, почему продюсер и композитор Константин Меладзе ни сделал не одного публичного заявления о вторжении РФ в Украину. В интервью изданию «Фокус» артистка призналась, что многие годы не общается со своим экс-наставником, а с его братом Валерием в последний раз говорила накануне полномасштабной войны.

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По словам Приходько, Константин создал себе образ «аполитичного» человека, поэтому не комментирует ситуацию на фронте, однако певица считает, что продюсер молчить о войне еще и потому, что боится потерять заработок. Анастасия отметила, что во время войны Меладзе потерял семью и возможность создавать песни для «ВИА Гры». Сейчас его единственный доход — это роялти от ранее изданных песен и других проектов.

«Последний раз в 2021 году общалась с Валерой, он как всегда веселый, приветливый ничего не изменилось, у нас с ним нормальные были отношения. С Костей я не общаюсь и не хочу, он молчит потому что он такой человек, типа аполитичный, но есть много "но". Проектов у него нет, Веры (Брежневой — ред.) нет, "ВИА Гре" песни не пишет, Валерию песни не пишет, семьи нет, что ему делать? Если он выскажется, то ему в России закроют роялти и все. На что ему жить? Такой ответ устраивает? Другого мнения я не имею», — сказала звезда сцены.

Напомним, что в июне прошлого года Вера Брежнева впервые призналась, что развелась с Константином Меладзе в 2022 году.

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