АфишаАфиша
Русский Українська

Джина Роулендс из «Дневника памяти» умерла спустя 2 месяца после раскрытия ее диагноза

Актриса страдала болезнью Альцгеймера, как и ее героиня в фильме

Автор: Коваленко Наталья
Джина Роулендс из «Дневника памяти» умерла спустя 2 месяца после раскрытия ее диагноза
Джина Роулендс из «Дневника памяти» умерла спустя 2 месяца после раскрытия ее диагноза
Getty Images

Ушла из жизни голливудская актриса Джина Роулендс, сыгравшая пожилую Элли Калхун в фильме «Дневник памяти». Как пишет TMZ,  знаменитость умерла в среду (14 августа) в 94-летнем возрасте.

Издание сообщило, что ее семья была с ней в ее доме в Индиан-Уэллсе, Калифорния, во время ее смерти. Официальная причина смерти пока не объявлена.

Читай также: «Наталочка, 18 лет»: Денисенко показала, как выглядела на первом курсе

Смерть Джины наступила спустя два месяца после того, как ее сын Ник Кассаветис в июне впервые публично рассказал, что у звездной мамы диагностировали болезнь Альцгеймера около пяти лет назад. Отметим, у ее персонажа Элли в «Дневнике памяти» была та же болезнь.

«Я заставила маму сыграть Элли в старости, и мы много времени проводили, говоря о болезни Альцгеймера и желая быть аутентичными, и вот уже пять лет у нее болезнь Альцгеймера. Она в полном слабоумии. И это так безумно — мы жили этим, она играла это, и теперь это на нас», — сказал тогда Ник.

Роулендс закончила актерскую карьеру в 2015 году. В том же году она была награждена почетной премией «Оскар». Также звезда экрана дважды номинировалась за роли в фильмах «Женщина под влиянием» в 1975 году и «Глория» в 1981-м. Джину можна увидеть в фильмах «Париж, я люблю тебя», «История Бэтти Форд», «Истерическая слепота», «Лицо чужака», «Срывая звезды» и еще в более восьмидесяти кинолентах и телесериалах.

Джина Роулендс в «Глории» и «Дневнике памяти» IMDb
Джина Роулендс в «Глории» и «Дневнике памяти» IMDb

Ранее мы писали, что победительница «Х-фактора» Аида Николайчук вышла замуж за голливудского каскадера.

Читайте нас в Google.News
Теги:
смерть звезд

Статьи по теме

Первые аресты: в смерти Мэттью Перри обвиняют пять человек
Первые аресты: в смерти Мэттью Перри обвиняют пять человек
Звезда сериала Netflix «Грызня» Патти Ясутаке умерла от редкой формы рака
Звезда сериала Netflix «Грызня» Патти Ясутаке умерла от редкой формы рака
Официальная причина смерти Шинейд О'Коннор раскрыта спустя год
Официальная причина смерти Шинейд О'Коннор раскрыта спустя год
Умер исполнитель легендарного хита 60-х «Снега Килиманджаро» Паскаль Данель
Умер исполнитель легендарного хита 60-х «Снега Килиманджаро» Паскаль Данель
Развод Шеннен Доэрти с третьим мужем был официально завершен спустя 2 дня после ее смерти
Развод Шеннен Доэрти с третьим мужем был официально завершен спустя 2 дня после ее смерти
Умер актер «Библиотекаря» и «Блондинки в законе» Боб Ньюхарт
Умер актер «Библиотекаря» и «Блондинки в законе» Боб Ньюхарт

Личность дня

Лучшие фильмы с Эдвардом Нортоном, которые отображают разнообразную игру актера

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK