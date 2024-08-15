Джина Роулендс из «Дневника памяти» умерла спустя 2 месяца после раскрытия ее диагноза

Актриса страдала болезнью Альцгеймера, как и ее героиня в фильме

Автор: Коваленко Наталья

Ушла из жизни голливудская актриса Джина Роулендс, сыгравшая пожилую Элли Калхун в фильме «Дневник памяти». Как пишет TMZ, знаменитость умерла в среду (14 августа) в 94-летнем возрасте.

Издание сообщило, что ее семья была с ней в ее доме в Индиан-Уэллсе, Калифорния, во время ее смерти. Официальная причина смерти пока не объявлена.

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Смерть Джины наступила спустя два месяца после того, как ее сын Ник Кассаветис в июне впервые публично рассказал, что у звездной мамы диагностировали болезнь Альцгеймера около пяти лет назад. Отметим, у ее персонажа Элли в «Дневнике памяти» была та же болезнь.

«Я заставила маму сыграть Элли в старости, и мы много времени проводили, говоря о болезни Альцгеймера и желая быть аутентичными, и вот уже пять лет у нее болезнь Альцгеймера. Она в полном слабоумии. И это так безумно — мы жили этим, она играла это, и теперь это на нас», — сказал тогда Ник.

Роулендс закончила актерскую карьеру в 2015 году. В том же году она была награждена почетной премией «Оскар». Также звезда экрана дважды номинировалась за роли в фильмах «Женщина под влиянием» в 1975 году и «Глория» в 1981-м. Джину можна увидеть в фильмах «Париж, я люблю тебя», «История Бэтти Форд», «Истерическая слепота», «Лицо чужака», «Срывая звезды» и еще в более восьмидесяти кинолентах и телесериалах.

Джина Роулендс в «Глории» и «Дневнике памяти» IMDb

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