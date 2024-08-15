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«Наталочка, 18 лет»: Денисенко показала, как выглядела на первом курсе

Актриса вспомнила себя в студенческие годы

Автор: Коваленко Наталья
«Наталочка, 18 лет»: Денисенко показала, как выглядела на первом курсе
«Наталочка, 18 лет»: Денисенко показала, как выглядела на первом курсе instagram.com/natalka_denisenko

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко показала фанам, как выглядела в начале взрослой жизни. 34-летняя звезда сериалов «Связь», «Домик на счастье» и «Крепостная» вспомнила об одной из своих фотосессий на первом кусе вуза. Знаменитость получала образование в Киевском национальной университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

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На своей странице в инстаграм в разделе сторис Денисенко запостила коллаж из четырех архивных фотографий, где она позировала с распущенными волосами и минимальных количеством макияжа в коротком белом платье с оголенными плечами и белых сапогах. По словам актрисы, съемка проходила, когда ей было 18 лет.

«Наталочка, 18 лет, первый курс университета. Как вам?», — поинтересовалась у подписчиков Денисенко. Почти 70% читателей ее профиля отметили, что она совсем не изменилась со студенческих годов.

Наталка Денисенко в 18 лет instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко в 18 лет instagram.com/natalka_denisenko

Ранее мы писали, что победительница «Х-фактора» Аида Николайчук вышла замуж за голливудского каскадера.

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Теги:
шоу-бизнес, Наталка Денисенко, звезды в молодости

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