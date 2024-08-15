Артист готовит к выпуску первую за время полномасштабной войны песню

Автор: Коваленко Наталья

Помощница Винника объяснила его решение вернуться на сцену после 2 лет молчания facebook.com/baron.valeriia

Руководительница официального фан-клуба Олега Винника и директор его благотворительного фонда «Вовчиця» Валерия Барон дала новый комментарий о возобновлении карьеры певца. Помощница Винника объяснила изданию «Факти ICTV», почему артист решил вернуться на сцену именно сейчас — спустя два с половиной года после начала полномасштабной войны в Украины и его выезда в Германию.

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По словам Барон, состояние здоровья Олега улучшилось и он нашел в себе силы снова заниматься музыкой. Женщина отметила, что на создание нового репертуара знаменитости понадобилось время.

«Олег всегда отмечал, что не пишет песен за пять минут под заказ. Они появляются, когда дает Господь. И для него важнее всего сейчас сказать о самом болезненном: о людях. Поэтому это означает, что артист восстанавливается после болезни и возвращается к активной творческой концертной деятельности. Для нас это двойная радость», — сказала Валерия.

Глава фан-клуба Винника также сообщила, что после выхода трека «Мої люди» 23 августа Олег презентует еще несколько песен, а затем планирует отправиться в международный тур. Однако, пока неизвестно, приедет ли исполнитель с концертами в Украину.

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