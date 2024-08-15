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Бойфренд Кейли Куоко сделал ей предложение спустя год после рождения их дочери

Звезда «Теории Большого взрыва» объявила о помолвке с Томом Пелфри

Автор: Коваленко Наталья
Бойфренд Кейли Куоко сделал ей предложение спустя год после рождения их дочери
Бойфренд Кейли Куоко сделал ей предложение спустя год после рождения их дочери
Getty Images

Американская актриса Кейли Куоко в третий раз выходит замуж. 38-летняя исполнительница ролей Билли Дженкинс в «Зачарованных» и Пенни в «Теории Большого взрыва» и ее 42- летняя звезда сериалов «Озарк», «Банши» и «Направляющий свет» Том Пелфри решили узаконить свои отношения спустя год и четыре месяца после рождения их дочери Матильды.

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О помолвке звездная пара сообщила в инстаграм. В разделе сторис Кейли запостила романтический снимок с возлюбленным, где она демонстрирует на камеру кольцо на безымянном пальце. «Потрясающие выходные», — прокомментировала она фото.

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

В другой публикации Куоко рассказала, что Пелфри разрабатал кольцо вместе с дизайнером Шахлой Карими и крупным планом показала украшение. «Какое дикое, прекрасное путешествие может быть в жизни. Благодарна за каждую дорогу, которая привела меня прямо к тебе. Том сотрудничал с Шахлой Карими, чтобы создать этот уникальный кусочек совершенства. Мое сердце не выдерживает. Спасибо!», — поделилась она эмоциями.

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

После объявления о будущем замужестве актриса запостила подборку кадров из новой фотосессии, где она, Том и годовалая Матильда сняты во время прогулки.

Напомним, что Куоко и Пелфри в отношениях с апреля 2022 года. Ранее знаменитость была замужем за теннисистом Райаном Свитингом и профессиональным наездником Карлом Куком.

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

Ранее мы писали, что победительница «Х-фактора» Аида Николайчук вышла замуж за голливудского каскадера.

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Теги:
шоу-бизнес, помолвка, Кейли Куоко

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