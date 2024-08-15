Звезда «Теории Большого взрыва» объявила о помолвке с Томом Пелфри

Автор: Коваленко Наталья

Бойфренд Кейли Куоко сделал ей предложение спустя год после рождения их дочери

Американская актриса Кейли Куоко в третий раз выходит замуж. 38-летняя исполнительница ролей Билли Дженкинс в «Зачарованных» и Пенни в «Теории Большого взрыва» и ее 42- летняя звезда сериалов «Озарк», «Банши» и «Направляющий свет» Том Пелфри решили узаконить свои отношения спустя год и четыре месяца после рождения их дочери Матильды.

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О помолвке звездная пара сообщила в инстаграм. В разделе сторис Кейли запостила романтический снимок с возлюбленным, где она демонстрирует на камеру кольцо на безымянном пальце. «Потрясающие выходные», — прокомментировала она фото.

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

В другой публикации Куоко рассказала, что Пелфри разрабатал кольцо вместе с дизайнером Шахлой Карими и крупным планом показала украшение. «Какое дикое, прекрасное путешествие может быть в жизни. Благодарна за каждую дорогу, которая привела меня прямо к тебе. Том сотрудничал с Шахлой Карими, чтобы создать этот уникальный кусочек совершенства. Мое сердце не выдерживает. Спасибо!», — поделилась она эмоциями.

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

После объявления о будущем замужестве актриса запостила подборку кадров из новой фотосессии, где она, Том и годовалая Матильда сняты во время прогулки.

Напомним, что Куоко и Пелфри в отношениях с апреля 2022 года. Ранее знаменитость была замужем за теннисистом Райаном Свитингом и профессиональным наездником Карлом Куком.

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко помолвлена ​​с Томом Пелфри instagram.com/kaleycuoco

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