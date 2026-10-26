«Мисс Вселенная Украина-2026» Анна Никонова получила диплом Кембриджского университета

Модель за месяц до «Мисс Вселенная» отпраздновала выпускной в престижном вузе

Автор: Коваленко Наталья

Обладательница титула «Мисс Вселенная Украина 2026» Анна Никонова завершила обучение в одном из самых престижных вузов мира — Кембриджском университете. 23-летняя модель защитила научную диссертацию и получила степень магистра философии.

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Кадрами с торжественной церемонии вручения дипломов в Великобритании Анна поделилась в своем инстаграме. Девушка показалась в традиционной мантии выпускника и призналась, что получение степени в Кембридже потребовало от нее огромных усилий.

«Официально — магистр философии. Поступление в Кембридж было мечтой, в осуществление которой я никогда по-настоящему не верила. И все же я здесь — после бесчисленных бессонных ночей и написания диссертации. Это событие стало одним из самых особенных в моей жизни. Большое спасибо, Кембридж, я еще вернусь сюда в гости! Такой особенный день, и даже дождь не смог его испортить», — поделилась эмоциями Никонова.

Сейчас Никонова работает координатором по глобальному партнерству в образовательном холдинге «А+». В конце ноября Анна будет представлять Украину на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2026», который состоится в Пуэрто-Рико.

Анна Никонова получила диплом Кембриджского университета instagram.com/missukraine_universe

Анна Никонова получила диплом Кембриджского университета instagram.com/missukraine_universe

Анна Никонова получила диплом Кембриджского университета instagram.com/missukraine_universe

Анна Никонова получила диплом Кембриджского университета instagram.com/missukraine_universe

Анна Никонова получила диплом Кембриджского университета instagram.com/missukraine_universe

Анна Никонова получила диплом Кембриджского университета instagram.com/missukraine_universe

Анна Никонова получила диплом Кембриджского университета instagram.com/missukraine_universe

Анна Никонова получила диплом Кембриджского университета instagram.com/missukraine_universe

Анна Никонова получила диплом Кембриджского университета instagram.com/missukraine_universe