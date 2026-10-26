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Том Хэнкс нежно поздравил свою жену с юбилеем

Рита Уилсон отмечает 70-летие. По этому поводу к ней публично обратился супруг.

Автор: Дмитрий Сыч
Том Хэнкс нежно поздравил свою жену с юбилеем
Пара вместе почти четыре десятилетия
instagram tomhanks

Рита Уилсон – американская актриса и певица – 26 октября отмечает день рождения. В этом году у нее круглая дата – 70 лет. Виновницу торжества поздравил супруг, голливудский актер Том Хэнкс. Он посвятил любимой сообщение в инстаграме.

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Для публикации артист выбрал фотографию улыбающейся Риты в кепке с надписью "С возрастом страннее". А в самом поздравлении Хэнкс назвал жену удивительной женщиной и пожелал ей праздновать любовь и радость.

instagram tomhanks

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Том Хэнкс и Рита Уилсон состоят в браке уже 38 лет. Супруги воспитали двоих взрослых сыновей.

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Теги:
Том Хэнкс, актер, актриса, день рождения, шоу-бизнес, Рита Уилсон, поздравление, день рождение звезды

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