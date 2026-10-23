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Какой церковный праздник 24 октября и что нельзя делать

Церковь почитает свя­то­го му­че­ни­ка Аре­фу

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 24 октября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 24 октября и что нельзя делать
freepik.com

В субботу, 24 октября, православные христиане почитают свя­то­го му­че­ни­ка Аре­фу. Его вспоминают 24 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 6 ноября. 

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Афанасий, Александр, Дмитрий, Владимир, Емельян, Евгений, Иларион, Ефрем, Кирилл, Максим, Ксения, Михаил, Мария, Сергей, Николай.

Какой церковный праздник 24 октября

Ареф жил в VI веке и правил городом Неграна в Аравии. Город находился под властью царя-иудея, который хотел искоренить христианство. Правитель издал указ, в котором приказал всем отречься от христианства. Ареф был против, поэтому оставил приказ без внимания. Когда царь узнал, то осадил город и обманул горожан. Войдя в город, правитель заключил в темницу многих христиан, а особенно верующих сжег на костре.

Царь долго уговаривал Арефа предать веру, но тот не соглашался. Тогда на глазах мученика правитель убил несколько христиан. Ареф обвинил царя в нарушении клятвы и предрек ему скорую потерю власти. Царь отсек голову всем, в том числе, Арефу.

Традиции и обычаи 24 октября

С Дня Арефы начинались зимние девичьи посиделки. Девушки занимались рукоделием, а также пели и болтали. 

  • Если слышно пение сверчка - к смерти в доме.
  • Если вечером треснет лучина - к морозной погоде.
  • Если за человеком бежит белая собака - к светлой полосе в жизни.

Что нельзя делать 24 октября

  • Не стоит сквернословить, обижаться и ругаться.
  • Не нужно принимать угощения от представителей противоположного пола, которые вам не симпатичны. 
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