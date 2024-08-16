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Экс-невеста Кличко после возвращения в «Крик» снялась еще в одном триллере

Хейден Панеттьер сыграла главную роль в «Янтарном оповещении»

Автор: Коваленко Наталья
Экс-невеста Кличко после возвращения в «Крик» снялась еще в одном триллере
Экс-невеста Кличко после возвращения в «Крик» снялась еще в одном триллере
Getty Images

КинокомпанияLionsgate выпустила трейлер нового триллера «Янтарное оповещение» (Amber Alert), в котором главную женскую роль получила бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко — американская актриса и певица Хейден Панеттьер.

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В фильме рассказывается о Жак, героине Хейден, которая находится в поездке с водителем Шейном, которого играет Тайлер Джеймс Уильямс из сериала «Начальная школа Эбботт» . То, что начинается как обычная поездка, заканчивается ужасной погоней за пропавшим ребенком, когда они понимают, что находятся за машиной из янтарного сигнала тревоги. Первые показы «Янтарного оповещения» начнутся 27 сентября. 

Панеттьер не так давно вернулась к активным съемкам после перерыва из-за алкогольной зависимости. Это ее второй триллер за год. В прошлом году она вернулась к своей роли Кирби Рид в «Крике». Напомним, что у голливудской звезды и ее бывшего жениха Кличко есть общая дочь — 9-летняя Кайя Евдокия.

Ранее мы писали, что в смерти Мэттью Перри обвиняют пять человек.

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Теги:
Владимир Кличко, шоу-бизнес, Хейден Панеттьер

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