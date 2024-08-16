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«Первые ДРГ в Курской области»: Педан запостил шуточное видео с Притулой и Фреймут

Ведущий поделился фрагментом из шоу «Кабриолето»

Автор: Коваленко Наталья
«Первые ДРГ в Курской области»: Педан запостил шуточное видео с Притулой и Фреймут
«Первые ДРГ в Курской области»: Педан запостил шуточное видео с Притулой и Фреймут instagram.com/pedanos

Известный украинский ведущий и блогер Александр Педан поделился забавным видео со своими бывшими колегами из Нового канала Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут. На своей странице в инстаграм телезвезда с юмором зявил, что во время съемок проекта «Кабриолето» они с Притулой стали «первой ДРГ» в Курской области.

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В архивном ролике Сергей говорит, что у них заканчиваются дрова для костра и если Александр — казак, то не побоится вместе с ним отправиться за хворостом на другой берег реки, тем самым пересек границу с РФ. Далее ведущие снимают одежду и прыгают в водоем со словами: «За Україну! За честь і славу! За народ!».

Оказавшись на российском берегу Притула признался, что ему немного «стремно» из-за того, что Педан крикнул «Россия» с украинским акцентом. Затем ведущие набрали веток из деревьев и прыгнули назад со словами «Кто воды боится, тот в разведку не годится».

«2012 год. Первые ДРГ заходят в Курскую область. Именно так и было. Теплые воспоминания "Кабриолета"», — пошутил Александр.

Ранее мы писали, что Харлан на благотворительном аукционе Притулы продала саблю за многомиллионную сумму.

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Теги:
Ольга Фреймут, Александр Педан, Сергей Притула, война в Украине

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