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Харлан на благотворительном аукционе Притулы продала саблю за многомиллионную сумму

Собранные деньги пойдут на нужды ВСУ

Автор: Коваленко Наталья
Харлан на благотворительном аукционе Притулы продала саблю за многомиллионную сумму
Харлан на благотворительном аукционе Притулы продала саблю за многомиллионную сумму instagram.com/olgakharlan

Известная фехтовальщица и участница «Танцев со звездами» Ольга Харлан решила продать саблю, с которой завоевала золотую и бронзовую медали Олимпиады-2024 в Париже, чтобы собрать деньги на помощь ВСУ. Титулованная украинка передала свое спортивное оружие благотворительному фонду Сергея Притулы и вместе с ним вечером, 15 августа, провела аукцион в прямом эфире в ютуб.

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Новым обладателем сабли Харлан стал харковский футбольный клуб «Металіст 1925», который выиграл аукцион со ставкой в 10 миллионов гривен. Эта сумма будет направлена на приобретение автоматизированных турелей «ШаБля» для украинской пехоты.

«Спасибо Ольге за такой ценный артефакт. Эта сабля уже принесла одну победу и ее цена скоро принесет победы на поле боя», — говорится на странице фонда Притулы.

Ранее мы писали, что в смерти Мэттью Перри обвиняют пять человек.

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Теги:
аукцион, Олимпиада, спорт, Сергей Притула, шоу-бизнес, война в Украине, Ольга Харлан, ВСУ

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