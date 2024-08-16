Харлан на благотворительном аукционе Притулы продала саблю за многомиллионную сумму

Собранные деньги пойдут на нужды ВСУ

Автор: Коваленко Наталья

Известная фехтовальщица и участница «Танцев со звездами» Ольга Харлан решила продать саблю, с которой завоевала золотую и бронзовую медали Олимпиады-2024 в Париже, чтобы собрать деньги на помощь ВСУ. Титулованная украинка передала свое спортивное оружие благотворительному фонду Сергея Притулы и вместе с ним вечером, 15 августа, провела аукцион в прямом эфире в ютуб.

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Новым обладателем сабли Харлан стал харковский футбольный клуб «Металіст 1925», который выиграл аукцион со ставкой в 10 миллионов гривен. Эта сумма будет направлена на приобретение автоматизированных турелей «ШаБля» для украинской пехоты.

«Спасибо Ольге за такой ценный артефакт. Эта сабля уже принесла одну победу и ее цена скоро принесет победы на поле боя», — говорится на странице фонда Притулы.

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