Олег Винник объявил о возвращении в соцсети: как выглядит его страница в TikTok
Ранее он заявлял, что потерял доступ к своим аккаунтам из-за конфликта с продюсером
Олег Винник объявил о возвращении в соцсети: как выглядит его страница в TikTok facebook.com/baron.valeriia
Олег Винник после анонса о возобновлении карьеры с новой песней «Мої люди» объявил и о своем возвращении в соцсети. Украинский исполнитель, который в первые дни полномасштабной войны выехал в Германию, вечером, 14 августа, в своем видеообращении к фан-клубу «Вовчиця» рассказал, что у него появился аккаунт в приложении TikTok.
Читай также: Помощница Винника объяснила его решение вернуться на сцену после 2 лет молчанияНа странице с ником olegg.vynnyk.original пока нет публикаций, однако на него уже подписались более 700 поклонниц. В описании к новому профилю Винник напомнил, что его первая за два с половиной года песня выйдет 23 августа.
Отметим, что свесны 2023 года Олег потерял доступ к своим официальным страницам в Instagram и Facebook. Друг Винника, экс-директор Дворца «Украина» Роман Недзельский заявлял, что все посты удалил бывший менеджмент певца.
Олег Винник вернулся в соцсети tiktok.com/@olegg.vynnyk.original
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