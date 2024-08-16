В популярном сериале Netflix прозвучала украинская песня

В новом сезоне «Академии Амбрелла» можно услышать «Щедрик» на украинском языке

Автор: Коваленко Наталья

В американском супергеройском сериале «Академия Амбрелла», основанном на одноименной серии комиксов, прозвучала песня на украинском языке. Во втором эпизоде четвертого сезона, премьера которого состоялась 8 августа, зрители могут услышать легендарный «Щедрик» композитора Николая Леонтовича.

Читай также: «Наше мини-путешествие»: Tayanna показала, как проводит время с единственным сыном

Отрывком из серии, где играет всемирно известный рождественский хит, поделились на официальной инстаграм-странице платформы United24. В публикации отметили, что «Щедрик» неоднократно появлялся в зарубежных сериалах и голливудских фильмах, однако в англоязычной версии Carol of the Bells.

«В последнем сезоне "Академии Амбрелла" запоминающимся моментом становится культовая украинская народная песня "Щедрик" (часто известная в английском языке как Carol of the Bells)», — говорится в подписи под видео.

Ранее мы писали, что Харлан на благотворительном аукционе Притулы продала саблю за многомиллионную сумму.