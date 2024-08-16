«Наше мини-путешествие»: Tayanna показала, как проводит время с единственным сыном

Певица родила Даниэля в отношениях с российским продюсером Егором Глебом

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под сценическим псевдонимом Tayanna, поделилась с поклонниками новыми фотографиями со своим единственным ребенком. 39-летняя исполнительница хитов «Фантастична жінка» и «Шкода» воспитывает 11-летнего Даниэля от бывшего бойфренда Егора Глеба.

Читай также: Известный певец присоединился к ВСУ и рассекретил, кем будет служить на фронте

На своей странице в инстаграм Татьяна призналась, что организовала себе небольшой отпуск, чтобы вместе с сыном отправится в путешествие. Артистка запостила несколько кадров во время поездки с Даниэлем в поездке, а также похвасталась прогулкой по саду и видом на смотровой площадке.

«Началось наше мини-путешествие. Для меня очень важна семья и время с сыном бесценно», — написала Tayanna.

Звезда сцены не рассекретила под фото, куда отправилась с Даниэлем. Однако спустя почти сутки в разделе сторис рассказала, что целый день провела в Варшаве, а затем с сыном вылетела на Кипр в гости к ее друзьям.

Tayanna показала фото с сыном instagram.com/tayanna_reshetnyak

Ранее мы писали, что Харлан на благотворительном аукционе Притулы продала саблю за многомиллионную сумму.