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Известный певец присоединился к ВСУ и рассекретил, кем будет служить на фронте

Игорь Воевуцкий сообщил, что стал военнослужащим

Автор: Коваленко Наталья
Известный певец присоединился к ВСУ и рассекретил, кем будет служить на фронте
Известный певец присоединился к ВСУ и рассекретил, кем будет служить на фронте facebook.com/igor.voevutskiy

Фронтмен популярной в 2000-х украинской группы «Авиатор» Игорь Воевуцкий официально объявил о том, что вступил в ряды ВСУ. На своей странице в фейсбук участник третьего сезона проекта «Шанс» показал фото в военной форме и рассказал, что прошел курс предоставление помощи раненым в боевых условиях (ТССС).

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По словам Воевуцкого, в четверг, 15 августа, он сдал один из самых сложных экзаменов в своей жизни и вскоре отправиться на передовую в качкстве военного спасателя. 

«Прошел курс ТССС и сегодня сдал экзамен на бойца-спасателя!!! Это был один из самых сложных экзаменов в моей жизни!! Особенно физически!! Практику принимают у максимально физически-истощенного бойца и под постоянным психологическим давлением!!!! Всего за этот день сделал около 700 отжиманий, не считая приседаний с оружием и постоянных планок», — поделился Игорь.

Ранее мы писали, что Харлан на благотворительном аукционе Притулы продала саблю за многомиллионную сумму.

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Теги:
Авиатор, шоу-бизнес, война в Украине, ВСУ

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