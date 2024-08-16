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«Что может быть лучше?»: Неплях побывала на концерте Адель под дождем

«Мисс Вселенная-Украина» посетила выступление любимой певицы в Германии

Автор: Коваленко Наталья
«Что может быть лучше?»: Неплях побывала на концерте Адель под дождем
«Что может быть лучше?»: Неплях побывала на концерте Адель под дождем instagram.com/neplyah

Украинская модель и блогерша Анна Неплях осталась довольна посещением концерта любимой певице, несмотря на ливень. На своей странице в инстаграм обладательница титула «Мисс Украина Вселенная-2021» и участница десятого сезона шоу «Холостяк» поделилась эмоциями от выступления британской звезды сцены Адель на одной из площадок в немецком городе Мюнхене.

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Анна разместила подборку видео и несколько фото, снятых во время музыкального мероприятия. На кадрах девушка позировала в черном дождевике с капюшоном в толпе других поклонников артистки. «Летом попасть под дождь на концерте Адель, что может быть лучше?», — написала Неплях.

В разделе сторис Анна призналась, что очень промокла, однако чувствовала себя невероятно счастливой. Также модель восхитилась стойкостью Адель, которая, несмотря на плохую погоду,продолжала петь. Ей было наплевать на испорченный макияж, а промокшие туфли она заменила на кроссовки.

«Желаю вам найти в этой жизни того, кто будет на вас смотреть так, как я на того, кто вывез меня на этот концерт», — пошутила украинка.

Анна Неплях на концерте Адель instagram.com/neplyah
Анна Неплях на концерте Адель instagram.com/neplyah

Анна Неплях на концерте Адель instagram.com/neplyah
Анна Неплях на концерте Адель instagram.com/neplyah

Анна Неплях на концерте Адель instagram.com/neplyah
Анна Неплях на концерте Адель instagram.com/neplyah

Анна Неплях на концерте Адель instagram.com/neplyah
Анна Неплях на концерте Адель instagram.com/neplyah

Анна Неплях на концерте Адель instagram.com/neplyah
Анна Неплях на концерте Адель instagram.com/neplyah

Анна Неплях на концерте Адель instagram.com/neplyah
Анна Неплях на концерте Адель instagram.com/neplyah

Ранее мы писали, что Харлан на благотворительном аукционе Притулы продала саблю за многомиллионную сумму.

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Теги:
Адель, шоу-бизнес, Мисс Украина Вселенная, анна неплях

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