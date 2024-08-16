«Холодное сердце 3»: когда выйдет продолжение одного из самых кассовых мультфильмов Disney
Киностудия объявила дату премьеры новой части
Disney анонсировал дату выхода «Холодного сердца 3». Киностудия поделилась новыми подробностями работы над продолжением одного из самых кассовых анимационных фильмов. На прошлых выходных во время фан-мероприятия D23 создатели истории представили первый концепт-арт грядущего фильма.
Читай также: Финалист «Холостячки» Тригубенко признался, какие у него сейчас отношения с МишинойА спустя несколько дней было объявлено, что третья часть популярной франшизы выйдет в кинотеатрах 24 ноября 2027 года накануне Дня Благодарения.
Хотя сюжетная линия «Холодного сердца 3» держится в секрете, Дженнифер Ли, главный креативный директор Disney Animation и содиректор фильмов «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2» , рассказала на Лондонском кинофестивале BFI в октябре прошлого года, что она «потрясена» тем, что творят режиссеры.
New concept art from ‘Frozen 3’ #D23 pic.twitter.com/dDlKRYKd1T— Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 10, 2024
Напомним, что премьера первого мультфильма «Холодное сердце» состоялась в 2013 году, а продолжение вышло шесть лет спустя, в 2019-м. Третий и четвертый фильмы «Холодное сердце» были официально анонсированы в прошлом году.