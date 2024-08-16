Киностудия объявила дату премьеры новой части

Автор: Коваленко Наталья

«Холодное сердце 3»: когда выйдет продолжение одного из самых кассовых мультфильмов Disney Фото: Disney

Disney анонсировал дату выхода «Холодного сердца 3». Киностудия поделилась новыми подробностями работы над продолжением одного из самых кассовых анимационных фильмов. На прошлых выходных во время фан-мероприятия D23 создатели истории представили первый концепт-арт грядущего фильма.

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А спустя несколько дней было объявлено, что третья часть популярной франшизы выйдет в кинотеатрахнакануне Дня Благодарения.

Хотя сюжетная линия «Холодного сердца 3» держится в секрете, Дженнифер Ли, главный креативный директор Disney Animation и содиректор фильмов «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2» , рассказала на Лондонском кинофестивале BFI в октябре прошлого года, что она «потрясена» тем, что творят режиссеры.

Напомним, что премьера первого мультфильма «Холодное сердце» состоялась в 2013 году, а продолжение вышло шесть лет спустя, в 2019-м. Третий и четвертый фильмы «Холодное сердце» были официально анонсированы в прошлом году.