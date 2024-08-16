Финалист «Холостячки» Тригубенко признался, какие у него сейчас отношения с Мишиной

Продолжает ли экс-участник шоу общаться с актрисой

Автор: Коваленко Наталья

Финалист первого сезона «Холостячки» Алексей Тригубенко признался, продолжил ли он общение с главной героиней романтического реалити-шоу, актрисой и ведущей Ксенией Мишиной. О том, какие у него сейчас отношения со звездой экрана, 35-летний предприниматель рассказал во время интервью для ютуб-канала ведущего Славы Демина.

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По словам Алексея, они с Ксенией после завершения съемок стали хорошими друзьями, однако видятся не часто. В основном встречи происходят на различных мероприятиях их общих знакомых. Тригубенко вспомнил о разговоре с Мишиной на дни рождении другого участника «Холостячки» Евгения Ковтуненко и о звонке актрисы после известия о смерте его мамы в марте этого года. Мужчина отметил, что больше не испытывает любовных чувств к знаменитости.

«Мы о жизни говорили с ней на дне рождения у Жени Ковтуненко, просто классно пообщались. Также она звонила мне, когда мамы не стало, поддержала. Когда мы с ней видимся на мероприятиях каких-то или на дне рождения, то очень приятно общаемся как друзья. Нормальные классные отношения. Сердце не екает», — поделился Алексей.

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