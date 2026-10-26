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Трегубова резко ответила хейтерам на слухи о пластике

Ведущая отреагировала на критику ее внешности

Автор: Коваленко Наталья
Трегубова резко ответила хейтерам на слухи о пластике
Трегубова резко ответила хейтерам на слухи о пластике instagram.com/dasha.tregubova

Украинская актриса и ведущая Дарья Трегубова жестко ответила пользователям соцсетей, обвинившим ее в злоупотреблении пластической хирургией.

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Недавно артистка опубликовала в Threads видео, в котором читает стихотворение Юрия Рыбчинского «Монолог жінки». В комментариях под роликом некоторые подписчики заподозрили 46-летнюю звезду в изменении внешности с помощью пластических операций.

Дарья не стала игнорировать упреки хейтеров и ответила им в инстаграм-сторис. Актриса отметила, что поддерживать ухоженный вид ей помогают исключительно косметологические процедуры.

«Вот правда, в 2026 году гораздо легче выглядеть хорошо без пластической хирургии (это эмпирический опыт), чем воспитывать в себе критическое мышление и ответственность за собственные утверждения», — написала актриса.

Даша Трегубова ответила на слухи о пластике instagram.com/dasha.tregubova
Даша Трегубова ответила на слухи о пластике instagram.com/dasha.tregubova

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Теги:
шоу-бизнес, Даша Трегубова

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