Продюсер высказалась о материнстве после 40 лет

Автор: Коваленко Наталья

Мозговая рассказала о беременности в 41 год и показала архивное фото с животиком instagram.com/olenamozgova1

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая поделилась с поклонниками воспоминаниями о третьей беременности. На своей странице в инстаграме знаменитость обнародовала архивное фото с округлившимся животиком рядом с мужем, певцом Дэвидом Аксельродом.

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В подписи к кадру Елена откровенно рассказала об опыте «позднего» материнства. Звезда призналась, что новость о беременности в 40 лет стала для нее неожиданностью, ведь рождение третьего ребенка не входило в ее планы.

«Самой первой реакцией был страх… буквально на мгновение. Ибо уже в следующее мгновение я поняла, что люблю этого маленького человека больше всех в мире. Хотя мы еще даже не познакомились. Рожать после сорока? А почему, собственно, нет?», — поделилась продюсер.

Мозговая, впервые ставшая мамой в 19 лет, отметила, что рождение младшей дочери Соломии в 41 год стало для нее физическим, эмоциональным и психологическим вызовом.

В то же время продюсер убеждена, что материнство после 40 имеет немало преимуществ. В этом возрасте у женщины уже нет иллюзий и она понимает, что материнство — это не только мимимишные кадры и «розовые Пяточки», но и бессонные ночи, тревоги и полная перестройка привычной жизни.

Кроме того, в 40+ лет гораздо меньше перенимаешься чужим мнением и четко знаешь, что действительно важно в жизни.

«Самое большое счастье не всегда приходит тогда, когда мы его планируем. Иногда оно просто приходит и навсегда меняет твой мир. Главное — не цифра в паспорте, а любовь, готовность и возможность подарить новому человеку счастливое детство», — подытожила Мозговая.

Напомним, что у Елены есть еще две дочери — 31-летняя Зоя и 28-летняя Евгения.