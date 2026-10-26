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Экс-солистка «ВИА Гры» София Тарасова вышла замуж

Співачка показала перші фото у весільній сукні

Автор: Коваленко Наталья
Экс-солистка «ВИА Гры» София Тарасова вышла замуж
Экс-солистка «ВИА Гры» София Тарасова вышла замуж instagram.com/viagramusic

Бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра» София Тарасова вышла замуж. Об этом сообщили на официальной странице коллектива в инстаграме вечером, 25 октября.

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К заявлению об изменениях в личной жизни 25-летней артистки добавили ее первые фото в свадебном платье. На снимках София позировала в белоснежном наряде с открытыми плечами и корсетом, а ее образ дополняла длинная кружевная фата.

«Экс-солистка группы "ВИА Гра" — София Тарасова вышла замуж! Поздравляем», — говорится в посте.

Кто именно стал избранником певицы, пока неизвестно. Также исполнительница держит в тайне место и дату церемонии.

София Тарасова вышла замуж instagram.com/viagramusic
София Тарасова вышла замуж instagram.com/viagramusic

София Тарасова вышла замуж instagram.com/viagramusic
София Тарасова вышла замуж instagram.com/viagramusic

Напомним, что София Тарасова получила популярность еще в детском возрасте, заняв второе место на песенном конкурсе «Детское Евровидение-2013». Позже исполнительница принимала участие в вокальных шоу «Голос. Дети» и «Х-фактор».

В 2020 году стала одной из участниц группы «ВИА Гра», которая прекратила существование в прошлом году.

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Теги:
ВИА Гра, шоу-бизнес, свадьбы звезд

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