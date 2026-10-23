Ушел из жизни звезда культового фильма «Пропала грамота» Федор Стригун

Накануне смерти актер перенес сложную операцию

Автор: Коваленко Наталья

На 87-м году жизни остановилось сердце известного украинского актера театра и кино Федора Стригуна. О смерти Народного артиста и лауреата Шевченковской премии в пятницу, 23 октября, сообщил его сын, актер дубляжа Назар Стригун.

«Его большое сердце остановилось. Последний хранитель украинских театральных традиций отошел в вечность. Корифей... умер», — растрогал постом в фейсбуке сын кинодеятеля.

Дату и место прощания с кинозвездой семья сообщит позже. Стоит отметить, что в начале сентября Назар писал о том, что его знаменитый папа перенес сложную операцию.

Более полувека жизни Федора Стригуна было неразрывно связано с Львовским национальным академическим украинским драматическим театром имени Марии Заньковецкой, где с 1987 по 2019 год он занимал должности главного режиссера и художественного руководителя.

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Для многих поколений зрителей Стригун навсегда останется запорожцем Андреем — побратимом казака Василя в культовой киноленте «Пропавшая грамота» (1972). Также среди его известных киноработ — картины «Запорожец за Дунаем», «Такая поздняя, такая теплая осень», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Владыка Андрей», «Для домашнего очага», «Павел Полуботок», «Каменная душа» и «Поводырь».

Федор Стригун в фильме «Пропала грамота» facebook.com/kyivcultcluster

На театральной сцене Федор Николаевич воплотил более 100 ярких образов (Отелло, Ричард III, Гамлет, Франко, Андрей Шептицкий, Богдан Хмельницкий) и создал десятки выдающихся постановок, в частности «Маруся Чурай», «Хозяин», «Гайдамаки» и трилогию «Мазепа».

Кроме того, Стригун заведовал кафедрой режиссуры Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В апреле 2025 года Федор Николаевич потерял жену, актрису Таисию Литвиненко.