Победитель «Танцев со звездами» Макс Леонов мобилизовался в ВСУ

Танцор не афишировал свою службу в армии почти год

Автор: Коваленко Наталья

Украинский хореограф и танцовщик Максим Леонов присоединился к Вооруженным Силам Украины. В проекте «Наодинці з Гламуром» 36-летний победитель шоу «Танцы со звездами» признался, что проходит военную службу еще с декабря 2025 года, однако решил не рассказывать об этом публично.

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По словам Леонова, в настоящее время он является военнослужащим 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск.

«Сейчас я прохожу службу в Вооруженных силах Украины в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск. Служу с декабря прошлого года. Это чисто моя позиция, но я решил на этом не делать хайп. Это теперь обязательная моя жизнь», — поделился хореограф.

Максим подчеркнул, что его решение пойти на службу было спонтанным. Танцовщик добавил, что командование периодически отпускает его в Киев, чтобы он использовал свою медийность для важных благотворительных инициатив.

«Командование бригады периодически отпускает меня в Киев для того, чтобы я помогал со своей медийностью собирать средства на наши потребности. Я считаю, что каждый каким-то образом должен приобщиться к армии — будь то своими возможностями или вступая в нее», — подчеркнул он.

Макс Леонов — двукратный вице-чемпион мира по версии IDSA и вице-чемпион Украины по латиноамериканской программе. Широкую телевизионную популярность артист получил после участия в шоу «Танцы со звездами». В 2018 году он выходил на паркет с телеведущей Машей Ефросининой. В следующем году его партнершей стала актриса Елена Кравец. А в 2020 году он победил вместе с певицей Сантой Димопулос.