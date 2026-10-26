АфишаАфиша
Русский Українська

Победитель «Танцев со звездами» Макс Леонов мобилизовался в ВСУ

Танцор не афишировал свою службу в армии почти год

Автор: Коваленко Наталья
Победитель «Танцев со звездами» Макс Леонов мобилизовался в ВСУ
Победитель «Танцев со звездами» Макс Леонов мобилизовался в ВСУ instagram.com/maksleonov_official

Украинский хореограф и танцовщик Максим Леонов присоединился к Вооруженным Силам Украины. В проекте «Наодинці з Гламуром» 36-летний победитель шоу «Танцы со звездами» признался, что проходит военную службу еще с декабря 2025 года, однако решил не рассказывать об этом публично.

Читай также: Светлицкая покорила «Голос країни-14» и попала в команду Могилевской

По словам Леонова, в настоящее время он является военнослужащим 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск.

«Сейчас я прохожу службу в Вооруженных силах Украины в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск. Служу с декабря прошлого года. Это чисто моя позиция, но я решил на этом не делать хайп. Это теперь обязательная моя жизнь», — поделился хореограф.

Максим подчеркнул, что его решение пойти на службу было спонтанным. Танцовщик добавил, что командование периодически отпускает его в Киев, чтобы он использовал свою медийность для важных благотворительных инициатив.

«Командование бригады периодически отпускает меня в Киев для того, чтобы я помогал со своей медийностью собирать средства на наши потребности. Я считаю, что каждый каким-то образом должен приобщиться к армии — будь то своими возможностями или вступая в нее», — подчеркнул он.

Макс Леонов — двукратный вице-чемпион мира по версии IDSA и вице-чемпион Украины по латиноамериканской программе. Широкую телевизионную популярность артист получил после участия в шоу «Танцы со звездами». В 2018 году он выходил на паркет с телеведущей Машей Ефросининой. В следующем году его партнершей стала актриса Елена Кравец. А в 2020 году он победил вместе с певицей Сантой Димопулос.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Танцы со Звездами, шоу-бизнес, война в Украине, Макс Леонов

Статьи по теме

Трегубова резко ответила хейтерам на слухи о пластике
Трегубова резко ответила хейтерам на слухи о пластике
Мозговая рассказала о беременности в 41 год и показала архивное фото с животиком
Мозговая рассказала о беременности в 41 год и показала архивное фото с животиком
Том Хэнкс нежно поздравил свою жену с юбилеем
Том Хэнкс нежно поздравил свою жену с юбилеем
Светлицкая покорила «Голос країни-14» и попала в команду Могилевской
Светлицкая покорила «Голос країни-14» и попала в команду Могилевской
Впереди еще одна операция: Alyona Alyona раскрыла первые подробности уменьшения желудка
Впереди еще одна операция: Alyona Alyona раскрыла первые подробности уменьшения желудка
Сердючка сняла на шоу в Париже свою звезду и предложила загадать желание
Сердючка сняла на шоу в Париже свою звезду и предложила загадать желание

Личность дня

Ушел из жизни звезда культового фильма «Пропала грамота» Федор Стригун

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK