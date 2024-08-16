Первые аресты: в смерти Мэттью Перри обвиняют пять человек

Новые подробности гибели звезды «Друзей»

Автор: Коваленко Наталья

Полиция Лос-Анджелеса совершила первые аресты по делу о гибиле голливудского актера Мэттью Перри. Как сообщается на официальном сайте Министерства юстиции США, 15 августа правоохранители задержали лицензированного врача и предполагаемого торговца наркотиками в долине Сан-Фернандо. Всего по этому делу предъявлено обвинение пяти людям, в том числе двум врачам.

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Обвиняемым, арестованным в четверг, предъявлено новое обвинительное заключение по 18 пунктам в поставке кетамина Перри в последние недели жизни актера. Речь идет о 41-летней Джасвин Сангх из Северного Голливуда, также известной как «Королева кетамина», и 42-летнем докторе Сальвадоре Пласенсии из Санта-Моники, он же «Доктор. П.». Сангхе и Пласенсии предъявлено обвинение в сговоре с целью распространения кетамина. Сангхе также обвиняют в по одному пункту содержания в помещении, где хранятся наркотики, хранении с целью распространения метамфетамина, хранении с целью распространения кетамина и по пяти пунктам распространения кетамина.

В обвинительном заключении утверждается, что распространение кетамина Сангхой 24 октября 2023 года стало причиной смерти Перри. Пласенсиа обвиняется по семи пунктам распространения кетамина и по двум пунктам изменения и фальсификации документов или записей, связанных с федеральным расследованием.

Другими обвиняемыми являются: Эрик Флеминг, 54 года, из Хоторна, который распространял кетамин, убивший Перри; Кеннет Ивамаса, 59 лет, из озера Толука, который вступил в сговор с Сангхой, Флемингом и Пласенсией с целью незаконно получить кетамин и передать его Перри и неоднократно вводил Перри кетамин без медицинской подготовки, включая выполнение инъекций Перри 28 октября 2023 года — в день смерти Перри; Доктор Марк Чавес, 54 года, из Сан-Диего, врач, который также занимался распространением препарата и подделывал рецепты.

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Согласно новому обвинительному заключению, в конце сентября 2023 года Пласенсия узнал, что Перри, был заинтересован в получении кетамина. Он связался с Чавесом, который ранее управлял кетаминовой клиникой, чтобы получить кетамин для продажи Перри. Начиная с середины октября 2023 года Ивамаса также начал получать кетамин для Перри от Флеминга и Сангхи.

Ивамаса ввел Перри кетамин, который был продан ему Флемингом и Сангхой, в том числе 28 октября 2023 года, когда Перри умер в своем доме в Пасифик-Палисейдс после нескольких инъекций.

Если Сангху признают виновной по всем пунктам обвинения, ей грозит обязательное минимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения и предусмотренное законом максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Пласенсиа грозит до 10 лет тюремного заключения в федеральной тюрьме за каждый пункт обвинения, связанный с кетамином, и до 20 лет тюремного заключения за каждый пункт фальсификации документации.

Ивамасе и Флемингу грозит до 15 и 25 лет соответственно, когда им будет вынесен приговор по федеральным делам.

Чавесу предъявлено обвинение в соответствии с соглашением о признании вины, и 30 августа он предстанет перед судом. При вынесении приговора Чавесу грозит до 10 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

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