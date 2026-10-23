Умер звезда фильмов «Чужой» и «Топ Ган» Том Скерритт

Актеру было 93 года

Автор: Коваленко Наталья

В возрасте 93 лет ушел из жизни американский актер, лауреат премии «Эмми» Том Скерритт, известный по культовым ролям в фильмах «Чужой», «Топ Ган» и сериале «Застава фехтовальщиков».

О утрате сообщила семья артиста в заявлении для издания The Hollywood Reporter. По словам близких Скерритта, он скончался в среду, 21 октября, от естественных причин в своем доме в Сиэтле.

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«Мы опустошены этой утратой. Мир знал Тома благодаря его выдающейся актерской карьере, но мы знали его за юмор, любознательность, мудрость, щедрость и любовь, которую он принес в нашу жизнь», — отметили родные актера.

Карьера Тома Скерритта длилась более шести десятилетий. Благодаря мужественной внешности и характерным усам ему часто доставались роли авторитетных персонажей, военных и правоохранителей.

Среди самых известных работ актера: капитан Даллас в «Чужом», инструктор с позывным «Вайпер» в «Топ Гане», хирург Дьюк Форрест в «MAS*H», шериф Джимми Брок в «Заставе фехтовальщиков» и отец-проповедник в «Там, где течет река».

Том Скерритт в «Топ Гане» imdb

Помимо актерской деятельности, Скерритт активно занимался благотворительностью и меценатством. Он соосновал киношколу TheFilmSchool в Сиэтле, а также проект Red Badge Project, который помогает ветеранам войны преодолевать посттравматический синдром и адаптироваться к гражданской жизни через творчество.

У актера остались жена Джули Токашики, пятеро детей, внуки и правнуки.