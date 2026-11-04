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Наталья Егорова сделала новое заявление о смерти экс-невесты Владимира Кличко

Бывшая жена Виталия Кличко высказалась о гибели Хейден Панеттьер

Автор: Коваленко Наталья
Наталья Егорова сделала новое заявление о смерти экс-невесты Владимира Кличко
Наталья Егорова сделала новое заявление о смерти экс-невесты Владимира Кличко instagram.com/natalia_yegorova

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова эмоционально высказалась о смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, которая ранее была невестой Владимира Кличко.

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В комментарии изданию oboz.ua певица и модель призналась, что ей тяжело говорить об этой утрате. Наталья добавила, что Хайден была невероятно светлой и оптимистичной. Поэтому ей бесконечно жаль, что актриса так рано покинула этот мир. Голливудская звезда скончалась за несколько дней до празднования 37-летия.

На вопрос об отношениях с племянницей Кайей-Евдокией, 11-летней дочерью Хайден и Владимира, Егорова ответила отказом. Она подчеркнула, что хочет оградить личную жизнь девочки от излишнего внимания прессы.

«Я не хотела бы углубляться в эту тему. Могу лишь сказать, что мне бесконечно жаль. Хайден была невероятно светлым, оптимистичным и веселым человеком. Она любила жизнь и людей. Мне очень больно от того, что она так рано ушла из этого мира. Личные отношения с ее дочерью я предпочла бы оставить частными», — сказала Наталья Егорова.

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Теги:
Владимир Кличко, Виталий Кличко, шоу-бизнес, Хейден Панеттьер, смерть звезд, Наталья Егорова

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