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Отца Меган Маркл подозревают в хранении детской порнографии

ФБР начало расследование

Автор: Коваленко Наталья
Отца Меган Маркл подозревают в хранении детской порнографии
Отца Меган Маркл подозревают в хранении детской порнографии
Getty Images

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл, 82-летний Томас Маркл-старший, оказался в центре громкого международного скандала. Правоохранительные органы Филиппин и Федеральное бюро расследований (ФБР) США начали проверку относительно возможного владения им материалами с изображением сексуального насилия над детьми.

По данным издания The Sun, запрещенные материалы обнаружил сын Томаса-старшего и сводный брат Меган, 60-летний Томас Маркл-младший, в доме отца в городе Себу (Филиппины), где тот жил до мая этого года, пока не вернулся в США из-за ухудшения состояния здоровья (инсульта и ампутации ноги).

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По словам Томаса-младшего, ища старый телефон в коробках с вещами отца, он наткнулся на четыре большие картонные коробки. Среди семейных вещей, наград «Эмми» за операторскую работу и личных фотографий содержались: тысячи изображений и видео сексуального характера с участием детей, старые мобильные телефоны, жесткие диски и старинные книги с наклеенными внутри снимками раздетых детей, а также кадры сексуального насилия над несовершеннолетними, сохраненные на одном накопителе рядом с рабочим резюме Томаса-старшего и видеовыступлением Меган Маркл в ООН.

«То, что я увидел, вызвало у меня тошноту... Это было абсолютно незаконно. Я чувствовал предательство, гнев и отвращение — и понял, что должен сообщить о нем», — заявил Томас-младший, добавив, что больше никогда не будет общаться с отцом, если только его не вызовут свидетелем в суд.

Сын Томаса Маркла дал официальные показания и обратился в филиппинскую полицию, горячую линию ФБР и Национальный центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям в США.

Специальная группа Центра защиты женщин и детей Филиппин изъяла коробки с доказательствами для проведения экспертизы. Представители ФБР также подтвердили получение показаний и готовят собственное расследование, поскольку Томас Маркл-старший является гражданином США. Сейчас он находится в реабилитационном центре в штате Флорида.

Официальные представители Меган Маркл и принца Гарри воздержались от комментариев. В то же время источник из окружения пары отметил: «Теперь, возможно, люди наконец поймут, почему она не имела ничего общего со своим отцом с 2018 года».

Напомним, что Меган Маркл прекратила любое общение с отцом накануне своей свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года после скандала с постановочными фотографиями для папарацци. С тех пор они не поддерживали отношений.

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Теги:
Меган Маркл, обвинения, шоу-бизнес, расследование, родственники звезд

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