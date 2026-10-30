Умер актер «Звездного пути» и «Людей Икс» Патрик Стюарт

Кінозірці було 86 років

Автор: Коваленко Наталья

На 87-м году жизни скончался легендарный британский актер Патрик Стюарт. Исполнителя ролей капитана Жан-Люка Пикара во франшизе «Звездный путь» и профессора Чарльза Ксавьера в киновселенной «Люди Икс» не стало в среду, 28 октября.

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Как сообщила семья актера, Патрик умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении жены Санни Озелл, родных и близких. Причиной смерти стали осложнения после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

«Мы с глубоким сожалением объявляем о смерти сэра Патрика Стюарта... Он находился в теплых объятиях семьи и друзей, окруженный живой музыкой, молитвами, слезами, смехом и теми глубокими эмоциями, которые только он мог вдохновлять после целой жизни, посвященной всем нам. Мы навсегда сохраним в памяти мирный покой на его лице — как вечное напоминание о его незыблемой грации», — говорится в официальном заявлении семьи в инстаграме.

Патрик Стюарт родился 13 июля 1940 года в Йоркшире. Свой творческий путь он начал на театральной сцене, присоединившись в 1966 году к Королевской шекспировской компании.

Мировая слава пришла к нему в 1987 году с ролью капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение», к которой он возвращался на протяжении более чем трех десятилетий, в частности в четырех полнометражных фильмах и сериале «Звездный путь: Пикар».

Патрик Стюарт в «Звездном пути» Getty Images

В 2000 году Стюарт присоединился к киновселенной Marvel в роли телепата Профессора X, установив рекорд Гиннесса за самую продолжительную карьеру в роли супергероя. За свои выдающиеся заслуги в актерстве в 2010 году королева Елизавета II посвятила Стюарта в рыцари.

Вне экрана сэр Патрик был активным филантропом, выступал в защиту прав человека, беженцев, ветеранов и опекал бездомных животных.

У актера осталась жена Санни Озелл и двое детей от первого брака — сын Дэниел и дочь София.