На фронте погиб известный блогер Кирюша Аккуратный

Звезда сети прикрыл собой собратья

Автор: Коваленко Наталья

На фронте погиб украинский видеоблогер и военнослужащий Кирилл Солошенко, известный под творческим псевдонимом Кирюша Аккуратный. Защитнику было 35 лет.

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О трагической утрате сообщил его близкий друг, блогер Богдан (Богданелло). По предварительной информации, 15 октября во время выполнения боевого задания Кирилл получил смертельные травмы, прикрыв собой побратима от удара вражеского FPV-дрона.

«Покойся с миром, друг. Ты был самым светлым человеком, которого я знал. Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет с нами. Просто не укладывается в голове, этого не может быть. Ты же Кирюша Аккуратный! Как же так… Ты должен был прожить до глубокой старости и быть офигенным дедом с татухами и крутыми историями для внуков», — обратился к покойному другу Богдан.

У Кирилла Солошенко осталась мама. Для помощи ей близкие открыли специальный благотворительный сбор средств. Простятся с защитником в Киеве, где прошла большая часть его жизни. Точную дату и время церемонии сообщат позже.

Кирилл получил широкую популярность в период расцвета украинского видеоблогинга в 2014–2016 годах. Его канал насчитывал более 80 тысяч подписчиков.

Он создавал собственный контент, а также часто снимался в совместных роликах и проектах с другими известными на то время блогерами, в частности Сашей Шапиком, Андреем Мартыненко и Пашей Бумчиком.

После начала полномасштабного российского вторжения Кирилл активно помогал ВСУ, а в мае 2025 года официально присоединился к 143-й отдельной механизированной бригаде.