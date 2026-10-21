На фронте погиб известный блогер Кирюша Аккуратный
Звезда сети прикрыл собой собратья
На фронте погиб украинский видеоблогер и военнослужащий Кирилл Солошенко, известный под творческим псевдонимом Кирюша Аккуратный. Защитнику было 35 лет.
Читай также: Гордон показал, как встречает свой день рождения в спортзалеО трагической утрате сообщил его близкий друг, блогер Богдан (Богданелло). По предварительной информации, 15 октября во время выполнения боевого задания Кирилл получил смертельные травмы, прикрыв собой побратима от удара вражеского FPV-дрона.
«Покойся с миром, друг. Ты был самым светлым человеком, которого я знал. Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет с нами. Просто не укладывается в голове, этого не может быть. Ты же Кирюша Аккуратный! Как же так… Ты должен был прожить до глубокой старости и быть офигенным дедом с татухами и крутыми историями для внуков», — обратился к покойному другу Богдан.
У Кирилла Солошенко осталась мама. Для помощи ей близкие открыли специальный благотворительный сбор средств. Простятся с защитником в Киеве, где прошла большая часть его жизни. Точную дату и время церемонии сообщат позже.
Кирилл получил широкую популярность в период расцвета украинского видеоблогинга в 2014–2016 годах. Его канал насчитывал более 80 тысяч подписчиков.
Он создавал собственный контент, а также часто снимался в совместных роликах и проектах с другими известными на то время блогерами, в частности Сашей Шапиком, Андреем Мартыненко и Пашей Бумчиком.
После начала полномасштабного российского вторжения Кирилл активно помогал ВСУ, а в мае 2025 года официально присоединился к 143-й отдельной механизированной бригаде.