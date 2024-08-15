Финалист «Холостячки» Тригубенко впервые рассказал о возлюбленной, которая родила ему сына

Предприниматель впервые стал отцом во время полномасштабной войны

Автор: Коваленко Наталья

Финалист первого сезона романтического телепроекта «Холостячка» Алексей Тригубенко объяснил, почему не показывает в соцсетях девушку, которая в июле прошлого года родила ему первенца. Во время интервью ведущему Славе Демину 35-летний предприниматель заявил, что уважает желание его возлюбленной не быть публичным человеком.

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Кроме того, Алексей отметил, что хотел бы защитить избранницу от хейтерских комментариев и вспомнил, какой критике подвергалась девушка другого участника «Холостячки» Андрея Рыбака.

«Во-первых, это личные границы. Когда такая публичность, которая может быть, то немного даже становится страшновато от нее человеку, который никогда не был публичным. Во-вторых, я помню, как Андрей Рыбак показывал Алину, сколько там было всякого хейта. Сейчас не до этого стресса, все же ребенок родился, а здесь делать фото, показывать, зачем этот стресс. В-третьих, это безопасность», — объяснил он.

Тригубенко не озвучил имя любимой и даже не рассекретил, женат ли официально на матери своего годовалого сына Марка. Единственное, что Демину удалось узнать во время интервью, это то, что избранница бизнесмена старше него.

«Она старше меня. Мне как-то всегда нравились девушки старше меня. У них опыт, какая-то женственность, сексуальность. Меня это больше привлекает, больше у меня любопытство вызывает», — поделился Алексей.

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