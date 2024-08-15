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Козловский в годовщину смерти отца показал последнее видео с ним

Певец почтил память близкого родственника

Автор: Коваленко Наталья
Козловский в годовщину смерти отца показал последнее видео с ним
Козловский в годовщину смерти отца показал последнее видео с ним instagram.com/vkozlovsky_music

Известный украинский певец Виталий Козловский, который в прошлом году стал военнослужащим, посвятил новую публикацию в соцсети своему покойному отцу Виталию Сергеевичу. На своей странице в инстаграм в разделе сторис 39-летний артист сообщил, что 15 августа исполняется три года со дня смерти его родного человека.

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По случаю годовщины Виталий решил почтить память папы, опубликовав последнее видео с ним, снятое во время их совместной поездке в автомобиле. В черно-белом ролике Козловский просит отца, которому на тот момент было 74 года, поздороваться с его подписчиками в соцсетях.

«Батя в здании. Виталий Сергеевич, поздоровайтесь с моими подписчиками!», — обращается к родственнику звезда сцены, и после фразы папы «Добрый день!» начинает смеяться на камеру.

«Сегодня три года, как тебя нет... Это последнее видео с папой. Цените мгновения, проведенные вместе с родными», — добавил в подписи Козловский

Козловский показал последнее видео с отцом instagram.com/vkozlovsky_music
Козловский показал последнее видео с отцом instagram.com/vkozlovsky_music

Козловский показал последнее видео с отцом instagram.com/vkozlovsky_music
Козловский показал последнее видео с отцом instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее мы писали, что Олег Винник выпустил видеообращение к фанатками и ВСУ.

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Теги:
Виталий Козловский, шоу-бизнес, родственники звезд

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