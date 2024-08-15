Актриса похвасталась поездкой в Хмельницкую область

Автор: Коваленко Наталья

57-летняя Сумская в ярком бикини снялась во время отдыха в бассейне instagram.com/olgasumska

Известная украинская актриса и ведущая Ольга Сумская после театральных гастролей устроила себе отпуск в Хмельницкой области. На своей странице в инстаграм 57-летняя звезда сериалов «Роксолана», «Крепостная», «Хозяин» и «Ловушка» поделилась новыми снимками с отдыха в городе Сатанов.

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В новой публикации Ольга показала, как восстанавливает силы в санаторно-курортном комплексе Arden Palace. На нескольких снимках из свежей подборки знаменитость продемонстрировала свою фигуру в бикини ярко-красного оттенка. Сумская позировала в бассейне, а позже снялась в джакузи с полотенцем на голове и в ванне с пеной.

На других кадрах актриса позировала в белом махровом халате после водных процедур и в белой футболке с патриотической надписью, оранжевой обуви и светло-голубых укороченных джинсах.

Ольга Сумская в купальнике instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская в купальнике instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская в купальнике instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская в купальнике instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская на отдыхе instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская на отдыхе instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская на отдыхе instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская на отдыхе instagram.com/olgasumska

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