Антонина Хижняк призналась, общается ли бывший муж с их сыном

Актриса воспитывает 7-летнего Максима

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская актриса Антонина Хижняк ответила на один из вопросов подписчиков на тему ее личной жизни. Одна из пользовательниц Сети поинтересовалась у 34-летней звезда сериалов «Поймать Кайдаша», «Связь», «След», «Я — Надежда» и «Первые дни», проживает ли она с мужем и общается ее сын с папой.

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Хижняк записала видеообращение, в котором рассказала, что что уже четыре с половиной года официально разведена, поэтому не живет с отцом 7-летнего Максима. Знаменитость добавила, что они с экс-мужем остались в хороших отношениях и она никогда не препятствовала его общению с ребенком.

Антонина не озвучила имя бывшего возлюбленного, однако по информации в СМИ, с 2016 по 2019 год актриса состояла в браке с Андреем Якушевым.

«С мужем я не проживаю, потому что я разведена около четырех с половиной лет. Развод наш произошел еще до моей инстаграм-эры, когда у меня там еще вообще не было подписчиков, и я вообще не считала нужным говорить что-то о личном. Сын общается с отцом, я никогда не препятствовала их общению. Мы осталась в нормальных отношениях после развода, поэтому сейчас вот так», — подчеркнула она.

Антонина Хижняк высказалась о бывшем муже instagram.com/tonya_actress

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