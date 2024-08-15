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Могилевская сняла возлюбленного в новом клипе

Артистка презентовала видео на песню «День народження»

Автор: Коваленко Наталья
Могилевская сняла возлюбленного в новом клипе
Могилевская сняла возлюбленного в новом клипе instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская выпустила клип на песню, которую в собственный день рождения 2 августа посвятила мужу Валентину и их приемным дочерям Софии и Мишель.

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В видео можно увидеть теплые моменты певицы с родными в домашней обстановке. В клипе Наталья хотела продемонстрировать важность семейных ценностей, уют дома и объятия с близкими.

«У меня день рождения каждый день…», — поет Могилевская, передавая свою ежедневную радость быть вместе с любимой семьей.

Ранее мы писали, что Олег Винник выпустил видеообращение к фанатками и ВСУ.

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Теги:
премьера, новый клип, Наталья Могилевская, шоу-бизнес, дети звезд, личная жизнь звезд

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