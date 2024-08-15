Могилевская сняла возлюбленного в новом клипе

Артистка презентовала видео на песню «День народження»

Автор: Коваленко Наталья

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская выпустила клип на песню, которую в собственный день рождения 2 августа посвятила мужу Валентину и их приемным дочерям Софии и Мишель.

Читай также: «Наталочка, 18 лет»: Денисенко показала, как выглядела на первом курсе

В видео можно увидеть теплые моменты певицы с родными в домашней обстановке. В клипе Наталья хотела продемонстрировать важность семейных ценностей, уют дома и объятия с близкими.

«У меня день рождения каждый день…», — поет Могилевская, передавая свою ежедневную радость быть вместе с любимой семьей.

Ранее мы писали, что Олег Винник выпустил видеообращение к фанатками и ВСУ.