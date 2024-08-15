Могилевская сняла возлюбленного в новом клипе
Артистка презентовала видео на песню «День народження»
Могилевская сняла возлюбленного в новом клипе instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская выпустила клип на песню, которую в собственный день рождения 2 августа посвятила мужу Валентину и их приемным дочерям Софии и Мишель.
Читай также: «Наталочка, 18 лет»: Денисенко показала, как выглядела на первом курсеВ видео можно увидеть теплые моменты певицы с родными в домашней обстановке. В клипе Наталья хотела продемонстрировать важность семейных ценностей, уют дома и объятия с близкими.
«У меня день рождения каждый день…», — поет Могилевская, передавая свою ежедневную радость быть вместе с любимой семьей.
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