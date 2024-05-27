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Модель София Ричи впервые стала мамой

Дочь Лайонела Ричи родила первенца

Автор: Коваленко Наталья
Модель София Ричи впервые стала мамой
Модель София Ричи впервые стала мамой
Getty Images

Американская модель и ведущая София Ричи и ее муж, музыкальный продюсер Эллиот Грейндж, впервые стали родителями. 25-летняя дочь знаменитого исполнителя Лайонела Ричи родила дочь.

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Девочка появилась на свет еще 20 мая, однако звездная мама решила публично объявить о пополнении в семье спустя несколько дней. На своей странице в Инстаграм Ричи обнародовала черно-белые фото, где она с мужем держат в руках маленькие ножки своего первого ребенка. В описании к кадру модель рассекретила, что назвала дочь Элоизой Самантой.

«Элоиза Саманта Грейндж. 5•20•24 Лучший день в моей жизни», — поделилась эмоциями звезда.

Ранее мы писали, что Джамала родила третьего ребенка.

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Теги:
шоу-бизнес, беременность звезд, дети звезд

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