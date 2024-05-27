Притула запостил редкое фото с дочерью Стефанией

Экс-ведущий поздравил младшую наследницу с днем рождения

Автор: Коваленко Наталья

Украинский волонтер, бывший ведущий и экс-руководитель «Варьяты-шоу» Сергей Притула посвятил новую публикацию в соцсетях своему младшему ребенку от второй жены Екатерины Сопельник. На своих страницах в Facebook и Instagram 42-летняя знаменитость публично поздравил дочь с днем рождения. На днях Стефании исполнилось три года.

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Притула обнародовал милое фото, где нежно обнимает наследницу в кафе, оформленном в розовом цвете. Девочка в цветочном платье в горошек сидит на руках у звезного папы и целует его в носа. «С днем рождения, мой специалист по психическому здоровью Стефания», – написал Сергей под праздничным снимком.

Напомним, что Притула — многодетный отец. У него еще есть 6-летняя дочь Соломия и 15-летний сын Дмитрий от первого брака.

Ранее мы писали, что Джамала родила третьего ребенка.