Джамала родила третьего ребенка
Победительница Евровидения-2016 стала многодетной мамой
Известная украинская певица Джамала в третий раз стала мамой. Утром, 27 мая, 40-летняя победительница Евровидения-2016 сообщила, что родила еще одного сына. Мальчик появился на свет в пятницу, 24 мая, в 6:16 с весом 3 кг 410 г и ростом 50 см.
Читай также: Даша Квиткова призналась, пойдет ли во второй раз на шоу «Холостяк»Вместе с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым Джамала дала новорожденному ребенку имя Алим. Судя по указанной геолокации, роды прошли в частной столичной клинике «Лелека».
«Алим Сеит-Бекир оглу Сулейманов. Мой третий маленький принц!
Я для тебя буду
Тенью в жаркий день,
В холод стану домом,
Я тебя согрею солнцем,
Светлым лучом, огнем
Люблю», — написала в Инстаграм звездная мамочка.
Напомним, что у Джамалы есть еще двое старших сыновей — 6-летний Эмир-Рахман и Селим-Гирай, которому в июне исполнится четыре года.
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