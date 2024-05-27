Джамала родила третьего ребенка

Победительница Евровидения-2016 стала многодетной мамой

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская певица Джамала в третий раз стала мамой. Утром, 27 мая, 40-летняя победительница Евровидения-2016 сообщила, что родила еще одного сына. Мальчик появился на свет в пятницу, 24 мая, в 6:16 с весом 3 кг 410 г и ростом 50 см.

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Вместе с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым Джамала дала новорожденному ребенку имя Алим. Судя по указанной геолокации, роды прошли в частной столичной клинике «Лелека».

«Алим Сеит-Бекир оглу Сулейманов. Мой третий маленький принц!

Я для тебя буду

Тенью в жаркий день,

В холод стану домом,

Я тебя согрею солнцем,

Светлым лучом, огнем

Люблю», — написала в Инстаграм звездная мамочка.

Напомним, что у Джамалы есть еще двое старших сыновей — 6-летний Эмир-Рахман и Селим-Гирай, которому в июне исполнится четыре года.

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