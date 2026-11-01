Какой церковный праздник 2 ноября и что нельзя делать
Церковь почитает преподобного Маркиана и святых мучеников Акиндина, Пигасия и Анемподиста.
В понедельник, 2 ноября, православные христиане чтят память преподобного Маркиана и святых мучеников Акиндина, Пигасия и Анемподиста. Их вспоминают 2 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 15 ноября.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Константин, Доменика, Альберт, Леопольд, Маркиан, Акиндин, Пигаса.
Какой церковный праздник 2 ноября
Преподобный Маркиан Кирский - святой, сирийский отшельник, сподвижник, который проживал в IV веке. Христианин родился в знатной семье. Когда юноше исполнилось 17 лет, Маркиан решился покинуть дом и отправиться в пустыню, где жил в маленькой келье, ежедневно молился. Со временем Кирский получил дар исцеления молитвами.
Мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор и Анемподист с дружиной пострадали за веру при царе Сапоре в IV веке. Священномученики верили в Иисуса Христа и не соглашались отказываться от христианства.
Язычники долго мучили их, пытались сжигать, но они остались невредимыми. Царь приказал отсечь всем голову. В тот момент было убито свыше 7 тысяч верующих.
Традиции и обычаи 2 ноября
Издавна было принято к этому времени больше времени уделять домашним хлопотам. Хозяйки делали генеральную уборку, стирали вещи. Девушки занимались рукоделием.
- Если бездорожье - к теплой погоде вплоть до декабря.
- Если синицы и галки летают по двору - ждать снегопада.
- Если снегири кричат - к морозу.
- Если небо затянуло тучами - к оттепели.
Что нельзя делать 2 ноября
- Не стоит отправляться в путешествие.
- Не следует ругаться и встречаться с недругами.