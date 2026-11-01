Какой церковный праздник 2 ноября и что нельзя делать

Церковь почитает пре­по­доб­но­го Мар­ки­а­на и свя­тых му­че­ни­ков Акин­ди­на, Пи­га­сия и Анем­по­ди­ста.

Автор: Мельник Анна

В этот день женщины занимаются рукоделием.

В понедельник, 2 ноября, православные христиане чтят память пре­по­доб­но­го Мар­ки­а­на и свя­тых му­че­ни­ков Акин­ди­на, Пи­га­сия и Анем­по­ди­ста. Их вспоминают 2 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 15 ноября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Константин, Доменика, Альберт, Леопольд, Маркиан, Акиндин, Пигаса.

Какой церковный праздник 2 ноября

Преподобный Маркиан Кирский - святой, сирийский отшельник, сподвижник, который проживал в IV веке. Христианин родился в знатной семье. Когда юноше исполнилось 17 лет, Маркиан решился покинуть дом и отправиться в пустыню, где жил в маленькой келье, ежедневно молился. Со временем Кирский получил дар исцеления молитвами.

Пре­по­доб­ный Мар­ки­ан открытые источники

Мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор и Анемподист с дружиной пострадали за веру при царе Сапоре в IV веке. Священномученики верили в Иисуса Христа и не соглашались отказываться от христианства.

Язычники долго мучили их, пытались сжигать, но они остались невредимыми. Царь приказал отсечь всем голову. В тот момент было убито свыше 7 тысяч верующих.

Мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор и Анемподист. открытые источники

Традиции и обычаи 2 ноября

Издавна было принято к этому времени больше времени уделять домашним хлопотам. Хозяйки делали генеральную уборку, стирали вещи. Девушки занимались рукоделием.

Если бездорожье - к теплой погоде вплоть до декабря.

Если синицы и галки летают по двору - ждать снегопада.

Если снегири кричат - к морозу.

Если небо затянуло тучами - к оттепели.

Что нельзя делать 2 ноября