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Какой церковный праздник 2 ноября и что нельзя делать

Церковь почитает пре­по­доб­но­го Мар­ки­а­на и свя­тых му­че­ни­ков Акин­ди­на, Пи­га­сия и Анем­по­ди­ста.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 2 ноября и что нельзя делать
В этот день женщины занимаются рукоделием.
открытые источники

В понедельник, 2 ноября, православные христиане чтят память пре­по­доб­но­го Мар­ки­а­на и свя­тых му­че­ни­ков Акин­ди­на, Пи­га­сия и Анем­по­ди­ста. Их вспоминают 2 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 15 ноября. 

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Константин, Доменика, Альберт, Леопольд, Маркиан, Акиндин, Пигаса.

Какой церковный праздник 2 ноября

Преподобный Маркиан Кирский - святой, сирийский отшельник, сподвижник, который проживал в IV веке. Христианин родился в знатной семье. Когда юноше исполнилось 17 лет, Маркиан решился покинуть дом и отправиться в пустыню, где жил в маленькой келье, ежедневно молился. Со временем Кирский получил дар исцеления молитвами. 

Пре­по­доб­ный Мар­ки­ан
Пре­по­доб­ный Мар­ки­ан
открытые источники

Мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор и Анемподист с дружиной пострадали за веру при царе Сапоре в IV веке. Священномученики верили в Иисуса Христа и не соглашались отказываться от христианства.

Язычники долго мучили их, пытались сжигать, но они остались невредимыми. Царь приказал отсечь всем голову. В тот момент было убито свыше 7 тысяч верующих.

Мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор и Анемподист.
Мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор и Анемподист.
открытые источники

Традиции и обычаи 2 ноября

Издавна было принято к этому времени больше времени уделять домашним хлопотам. Хозяйки делали генеральную уборку, стирали вещи. Девушки занимались рукоделием. 

  • Если бездорожье - к теплой погоде вплоть до декабря.
  • Если синицы и галки летают по двору - ждать снегопада.
  • Если снегири кричат - к морозу. 
  • Если небо затянуло тучами - к оттепели.

Что нельзя делать 2 ноября

  • Не стоит отправляться в путешествие. 
  • Не следует ругаться и встречаться с недругами.
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