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Пэрис Хилтон с мужем и детьми ошеломила фотосессией в стиле «Семейки Аддамс»

Как звездная семья подготовилась к Хэллоуину

Автор: Коваленко Наталья
Пэрис Хилтон с мужем и детьми ошеломила фотосессией в стиле «Семейки Аддамс»
Пэрис Хилтон с мужем и детьми ошеломила фотосессией в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Американская светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон продолжила свою многолетнюю традицию поражать хэллоуинскими образами. В этом году 45-летняя звезда привлекла к праздничной фотосессии всю свою семью — мужа Картера Реума и двоих маленьких детей, сына Феникса и дочь Лондон. Вместе они перевоплотились в героев культовой франшизы «Семейка Аддамс».

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Пэрис позировала в образе Мортиши Аддамс в черном бархатном платье с накидкой, длинных перчатках и с гладкими темными волосами. Картер перевоплотился в Гомеса Аддамса в классическом полосатом костюме с бабочкой.

Маленькая Лондон стала копией Уэнздей Аддамс с черными косичками, а Феникс сыграл Пагсли в полосатой футболке и шортах. Также в кадре появилась живая кисть руки Вещь.

«Mon chéri, мы дома», — подписала подборку Хилтон.

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон с мужем и детьми в фотосессии в стиле «Семейки Аддамс» instagram.com/parishilton

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Теги:
хэллоуин, Пэрис Хилтон, фотосессии звезд, шоу-бизнес, дети звезд

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