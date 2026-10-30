Звезда «Женского врача» Андрей Исаенко устроил осеннюю фотосессию с женой и дочерью
Актер поделился семейными кадрами
Звезда «Женского врача» Андрей Исаенко устроил осеннюю фотосессию с женой и дочерью instagram.com/isaenko_andrii
Звезда популярного украинского сериала «Женский доктор» Андрей Исаенко поделился в инстаграме кадрами из новой семейной фотосессии. Актер вместе с женой-режиссером Олесей Моргунец-Исаенко и их 9-летней дочерью Марией устроили съемку на природе.
Читай также: Иван Люленов признался, что уже полгода оформляет вид на жительство в УкраинеСемья оделась в клетчатые рубашки в коричнево-бежевых оттенках. На снимках они собирают букеты из желтых листьев во время прогулки по парку и позируют у реки.
«Наша осень», — лаконично подписал Андрей.
Напомним, что Исаенко и его жена вместе уже более 15 лет.
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii