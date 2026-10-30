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Звезда «Женского врача» Андрей Исаенко устроил осеннюю фотосессию с женой и дочерью

Актер поделился семейными кадрами

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Женского врача» Андрей Исаенко устроил осеннюю фотосессию с женой и дочерью
Звезда «Женского врача» Андрей Исаенко устроил осеннюю фотосессию с женой и дочерью instagram.com/isaenko_andrii

Звезда популярного украинского сериала «Женский доктор» Андрей Исаенко поделился в инстаграме кадрами из новой семейной фотосессии. Актер вместе с женой-режиссером Олесей Моргунец-Исаенко и их 9-летней дочерью Марией устроили съемку на природе.

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Семья оделась в клетчатые рубашки в коричнево-бежевых оттенках. На снимках они собирают букеты из желтых листьев во время прогулки по парку и позируют у реки.

«Наша осень», — лаконично подписал Андрей.

Напомним, что Исаенко и его жена вместе уже более 15 лет.

Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii

Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii

Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii

Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii

Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii

Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii

Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii

Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii

Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii

Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii
Андрей Исаенко с семьей instagram.com/isaenko_andrii

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Теги:
шоу-бизнес, дети звезд, жены звезд, Андрей Исаенко

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