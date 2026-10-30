Редкий кадр: Кайли Дженнер показала себя в седьмом классе

Как выглядела звезда в детстве

Автор: Коваленко Наталья

Американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер устроила вечер ностальгии в своих инстаграм-сториз. Основательница Kylie Cosmetics поделилась редкими школьными кадрами, а также показала свои детские сочинения, посвященные доброте и взаимоподдержке.

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На одном из портретных фото юная Кайли позировала с распущенными волосами для школьного альбома за седьмой класс. Еще на одном кадре маленькая Дженнер появилась в розовом топе с надписью «LOVE» на детской площадке.

Однако больше всего растрогали подписчиков рукописные заметки звезды. На желтой вырезанной бумажке в форме облачка под названием «Для мира!» юная Кайли написала свои мечты о лучшем будущем.

«У меня есть мечта... Я хочу, чтобы все были честными и справедливыми друг к другу. Мы все будем добрыми, будем помогать и относиться с теплом друг к другу», — делилась мыслями маленькая Дженнер.

Другое детское сочинение, вырезанное в форме следа от обуви, содержало важное напоминание о том, что не стоит судить людей по внешнему виду: «Нужно быть добрыми к каждому и оценивать то, что внутри, а не снаружи. Поддерживайте и берегите свой внутренний дух».

Кайли Дженнер показала школьные фото и сочинения instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер показала школьные фото и сочинения instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер показала школьные фото и сочинения instagram.com/kyliejenner