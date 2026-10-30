Почему певица оказалась в больнице

Автор: Коваленко Наталья

Без макияжа и на больничной койке: Кацурин показал Дорофееву после госпитализации instagram.com/misha_katsurin

Украинский ресторатор Миша Кацурин встревожил подписчиков новой фотографией своей знаменитой жены, певицы Нади Дорофеевой.

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Предприниматель опубликовал фото, где Надя позировала в больничной палате. На снимке артистка в клетчатой рубашке и без макияжа лежала в палате. Рядом с ней находился поднос со специальным питанием.

В настоящее время ни сама Надя Дорофеева, ни ее муж не раскрывают причин госпитализации. Стоит отметить, что август 2026 года стал сложным периодом для исполнительницы.

Из-за обострения старой травмы колена она едва могла передвигаться и сгибать ногу. А впоследствии у нее произошло кровоизлияние в голосовую связку. Врачи строго запретили ей петь и разговаривать.